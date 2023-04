Saad Lamjarred dévoile son talent de cuistot (VIDEO)

Sorti de prison pour passer quelques jours en famille, Saad Lamjarred a fait part d’une vidéo sur Instagram qu’il a partagé avec ses followers. Dans cette vidéo, on aperçoit Saad Lamjarred préparer un repas à son épouse, ses parents et quelques membres de sa famille. Tout cela filmé avec beaucoup de finesse et de joie.

La vidéo est rythmée et accompagnée par la chanson Positif de Matt Houston et P-Square. La publication a reçu près de 500.000 likes en moins de 12 heures. Pour rappel, Saad Lamjarred a bénéficié de la liberté provisoire suite à la demande déposée par ses deux avocats Jean-Marc Fedida et Thierry Herzog.

Il a été condamné le 24 février pour viol dans le procès qui l’oppose à la jeune française, Laura Prioul. Ayant été reconnu coupable de viol à 7 voix sur 9, la pop star a été condamnée à six ans de prison.

Maintenant, le chanteur doit respecter des conditions strictes après sa remise en liberté sous caution. Selon la chaîne «Al Arabia», Saad Lamjarred est interdit de quitter le territoire français, précisant que son passeport lui a été retiré par la justice. Il va également porter un bracelet électronique et a été interdit de s’adresser à la presse ou de s’exprimer sur ses réseaux sociaux au sujet de son procès.