Une importante quantité de cocaïne saisie au port Tanger Med

Par LeSiteinfo avec MAP

Les services de la Sûreté nationale et des Douanes ont mis en échec, jeudi, une tentative de trafic d’une importante quantité de cocaïne dans un conteneur frigorifique au port Tanger Med.

Le commissaire principal, Fikri Ahmed Achraf, chef du district de police de Tanger Med a indiqué qu’une opération sécuritaire conjointe menée par les services de Sûreté et les Douanes au port Tanger Med a permis de saisir un conteneur frigorifique en provenance de l’Équateur et à destination de l’Espagne via le port de Tanger Med après avoir soupçonné la nature de sa cargaison.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le responsable sécuritaire a souligné que les opérations de fouille, auxquelles le conteneur a été soumis, ont permis la saisie d’une quantité importante de cocaïne soigneusement emballée dans les entrailles de thon congelé, précisant que le processus d’extraction de cette cargaison est toujours en cours avant de la soumettre à l’opération de pesée finale.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour identifier le réseau criminel transnational impliqué dans cette tentative de trafic de cette cargaison de cocaïne.

Les recherches et les investigations menées visent à identifier tous les membres de ce réseau criminel international, tant dans le pays du trafic d’origine ou du pays de destination finale, en coordination avec les Bureaux centraux nationaux relevant de l’INTERPOL.