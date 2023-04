Retour à l’heure GMT+1: les Marocains expriment leur colère (VIDEO)

Le retour à l’heure GMT+1, prévu le dimanche 23 avril, n’est pas au goût de plusieurs Marocains. Au micro de Le Site info, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur colère, indiquant que cet horaire perturbe leurs vies et impacte leur santé et leur sommeil.

D’autres ont recommandé d’instaurer le GMT+1 en été et d’adopter l’heure légale en hiver. Pendant le froid, les élèves quittent, en effet, la maison dans le noir et se rendorment dans le transport scolaire et la majorité des citoyens allument leurs lumières tôt le matin. L’heure supplémentaire n’a donc aucune utilité, juge-t-on.

Rappelons que le Maroc va repasser à l’heure GMT+1 le dimanche 23 avril 2023 à 02h00, en avançant l’heure de 60 minutes, a annoncé le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Cette mesure intervient en application du décret 2.18.855 publié le 26 octobre 2018 relatif à l’heure légale, a précisé jeudi le ministère dans un communiqué.

H.M.