Un individu dangereux sème la terreur à Rabat (DGSN)

Des éléments de la brigade antigang de la préfecture de police de Rabat ont été contraints mardi de recourir à leurs armes de service lors d’une intervention sécuritaire pour interpeler un individu qui était dans un état de forte agitation et constituait une menace grave pour la sûreté des civils et la sécurité des éléments de police en incitant un chien dangereux à l’attaque.

Une patrouille de police était intervenue pour interpeler le suspect qui faisait l’objet d’un mandat de recherche à l’échelle nationale pour son implication présumée dans une affaire relative au trafic de drogues, indique une source sécuritaire, ajoutant que le mis en cause a opposé une violente résistance aux éléments de la brigade en incitant un chien dangereux à l’attaque, contraignant les fonctionnaires de police à tirer deux balles sur le chien en question.

Cet usage par contrainte de l’arme de service a permis de neutraliser le danger émanant de cette agression et d’interpeler le suspect qui a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent et ce, pour dévoiler tous les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la même source.

S.L.