Pierre-Edward Dutheillet nommé General Manager de Renault Digital Maroc

Renault Group annonce la nomination de Pierre-Edward Dutheillet en qualité de General Manager de Renault Digital Maroc et Directeur des Systèmes d’Information de Renault Group Maroc, succédant à Nicolas Rouveure.

Dans ses nouvelles fonctions, Pierre-Edward Dutheillet aura pour mission d’accompagner le développement des activités digitales de Renault Group au Maroc et de renforcer la performance des systèmes d’information au service des activités industrielles, commerciales et technologiques du Groupe.

Fort de plus de vingt ans d’expérience au sein de Renault Group, il a piloté plusieurs programmes internationaux de transformation et de modernisation des systèmes d’information, notamment dans les domaines de la la supply chain après-vente en Europe et en Inde. Il occupait depuis 2020 les fonctions de Domain Leader – Aftersales, en charge des systèmes d’information de la logistique après-vente pour la France et l’Europe.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Génie Chimique (ENSIGC) de Toulouse et titulaire d’un Master of Science de l’Université du Massachusetts (États-Unis), Pierre-Edward Dutheillet débute sa carrière chez Capgemini avant de rejoindre Renault Group en 2002.

Par cette nomination, Renault Group réaffirme son ambition de poursuivre le développement de ses activités numériques au Maroc et de renforcer le rôle stratégique de Renault Digital Maroc dans la transformation digitale du Groupe, au sein d’un écosystème technologique en pleine croissance.