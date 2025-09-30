Tourisme: des recettes record de 87,6 MMDH à fin août

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes touristiques en devises ont atteint un record de 87,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme des huit premiers mois de 2025, en hausse de 14% par rapport à la même période un an auparavant, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

Le mois d’août dernier s’impose comme le meilleur jamais enregistré en termes de recettes touristiques, avec 19,1 MMDH, en croissance de 13% comparativement à août 2024, indique le ministère dans un communiqué.

Cette performance, soutenue par une fréquentation en forte progression ayant porté le nombre de touristes à 13,5 millions sur les 8 premiers mois de l’année (+15% par rapport à 2024), illustre la solidité de la dynamique actuelle, relève la même source.

Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que ces résultats témoignent du rôle essentiel du tourisme dans l’économie nationale.

« En tant que pourvoyeur majeur de devises, le secteur contribue directement à la dynamique de croissance nationale. Nous restons engagés à renforcer et à accélérer cette trajectoire », a-t-elle ajouté.

