Supply Chain Business Tour 2025 : un nouveau rendez-vous stratégique entre l’Afrique et l’Europe

Le Maroc s’apprête à accueillir un temps fort dans l’agenda économique et industriel régional. Les 25 et 26 novembre 2025, Tanger deviendra l’épicentre d’une dynamique inédite avec la tenue de la première édition du Supply Chain Business Tour (SCBT). Organisé par MAJ EVENTS, une agence événementielle spécialisée en événementiel B2B, Premium et exclusifs, au Maroc et à l’international.

Cette dernière, est une agence, fruit d’une joint-venture stratégique entre, CCELOG, le spécialiste marocain de la logistique, de la formation QHSE et du conseil opérationnel et PATHS OF MOROCCO, une agence conseil marocaine en communication événementielle orientée souveraineté stratégique des entreprises et des organisations. Cet événement est pensé comme un véritable trait d’union entre l’Europe et l’Afrique et un peu plus tard, d’autres régions du monde et ambitionne de fédérer l’ensemble des acteurs-clés de la Supply Chain, de la mobilité, des industriels et du Trade, quant aux opérations industrielles autour de défis partagés et de solutions concrètes.

Un événement pensé pour répondre aux mutations globales

Dans un contexte mondial marqué par une reconfiguration profonde des chaînes d’approvisionnement, entre pressions géopolitiques, transition énergétique, digitalisation et montée des exigences clients, le SCBT se mobilise à proposer un cadre d’échange et d’action centré sur le Business, l’efficacité, l’innovation et la coopération transnationale.

« La Supply Chain n’est plus un simple sujet d’optimisation, elle devient un levier de compétitivité stratégique et de souveraineté. Face à ces enjeux, il était nécessaire de créer une plateforme opérationnelle, permettant de connecter les savoir-faire et les visions entre le Maroc, l’Europe et l’ensemble de la région Méditerranée », explique Laurent Majerus gérant associé de CCELOG.

Une plateforme communautaire comme liant entre les différentes éditions du Supply Chain Business Tour

Une plateforme communautaire a été créée pour mettre le digital comme levier de promotion et de valorisation de contenu à forte valeur ajoutée, sur des sujets en logistique, mobilité, secteurs industriels, Retail, Énergies renouvelables, une plateforme créer pour connecter et faciliter les mises en relations qualifiées au-delà de l’événement. Une plateforme haussée en tant qu’outil de communication, permettant de suivre en temps réel, tous les projets d’Open-Innovation propulsés lors de la première édition du SCBT, mais aussi des autres éditions à venir

L’objectif étant d’agrandir la communauté de la Supply Chain, à même de créer des passerelles entre les acteurs de la Supply Chain et les entreprises industrielles, mais aussi les acteurs en énergies renouvelables, les startups et les acteurs universitaires et académiques.

Toutes les actions validées dans le cadre du 1er DOTANK Mena-Afrique qui sera signé lors d’un MoU durant le SCBT, seront consultables par les membres adhérents à la plateforme communautaire.

Une ambition structurante sur cinq ans

Pensé dès sa genèse comme un projet pérenne, le Supply Chain Business Tour s’inscrit dans une logique de déploiement sur cinq ans. Tanger accueille ainsi la première édition, avec l’objectif d’alterner ensuite entre les grands ports du pourtour méditerranéen, à savoir Marseille en 2026, Barcelone en 2027, Gênes en 2028, Mersine en 2029, et Nador en 2030.

Chaque étape du SCBT vise à renforcer les liens interrégionaux, favoriser les synergies Nord-Sud, et révéler le potentiel logistique, industriel et technologique des territoires africains et européens.

Un lieu épuré dans un écrin singulier abritant une prouesse architecturale et technologique jamais tenté en Afrique : Bienvenue au Dôme de la Supply Chain.

Préparez-vous à être transporté dans une autre dimension. Le SCBT n’est pas unique, seulement dans sa proposition de valeur, mais aussi dans son architecture et ses technologies embarquées, quand l’expertise métier se mêle à l' »Event designer », cela nous offre une proposition singulière, des expériences qui valent la peine d’être vécues.

Le #SCBT2025 se tiendra dans un lieu particulier, qu’est l’écrin majestueux de l’Hôtel HILTON AL HOUARA, sur Tanger. Ce bel écrin abritera la 1ere Édition du Supply Chain Business Tour, avec une plénière transformée en un Sas d’immersion, sous le Dôme de la Supply Chain. Une architecture 360 degrés ou le soin du détail y est érigé en exigences d’excellence.

Un programme immersif et multisite au cœur de l’innovation logistique

Le Supply Chain Business Tour 2025 #SCBT2025 innove avec un format original, itinérant et immersif, combinant contenu de haut niveau, networking ciblé et expériences terrain inédites.

Jour 1 : Casablanca → Tanger – Une expérience à grande vitesse

Dès le matin, les participants embarqueront à bord d’un train à grande vitesse (LGV) entièrement privatisé, transformé pour l’occasion en un véritable laboratoire mobile de la Supply Chain.

8 wagons thématiques accueilleront :

8 experts internationaux en Supply Chain,

360 décideurs issus de l’industrie,

Startups sélectionnées par STARTGATE & l’UM6P, partenaires stratégiques du SCBT,

Les équipes organisatrices du SCBT.

Chaque wagon, équipé d’un dispositif de captation vidéo, proposera des ateliers interactifs en mezzanine, tandis que les startups, en tant qu’observateurs actifs, collecteront des données sous la supervision de STARTGATE.

Au rez-de-chaussée, des espaces de networking thématiques, une « War Room » STARTGATE dédiée au coaching des startups embarquées, un plateau podcast interactif, animé par Franck JOURNO, pour faire émerger tendances, bonnes pratiques et enjeux majeurs de la Supply Chain contemporaine.

Après-midi à Tanger : débats, signatures et prospective

L’après-midi s’articulera autour de cinq temps forts :

Battles de la Supply Chain

Deux sessions de débats dynamiques opposeront experts et industriels, avec la participation active des startups. Les thématiques abordées incluront :

Digitalisation,

Décarbonation,

Relocalisation industrielle

Résilience liée à la géopolitique

Signature de deux MoU stratégiques

Création du 1er DOTANK MENA-Afrique de la Supply Chain : un dispositif collaboratif de co-innovation entre startups et industriels, avec des livrables concrets présentés lors du SCBT 2026 à Marseille. Partenariat avec les Éditions AZIGZAO : à travers leur édition spéciale ATLAS ORIGINAL, une cartographie inédite des nouveaux flux logistiques entre le Maroc et le reste du monde sera dévoilée.

Panel « Top Voices » – LinkedIn Local Morocco

Un panel d’exception sur « La Supply Chain du Futur », réunissant :

NAMX (SUV à hydrogène),

(SUV à hydrogène), TRANSPOD (Hyperloop),

(Hyperloop), CMA CGM & MISTRAL A.I ,

, SNED (Société Nationale d’Études du Détroit de Gibraltar).

(Société Nationale d’Études du Détroit de Gibraltar). Session Elevator Pitch

Les startups observatrices présenteront des solutions concrètes aux problématiques industrielles identifiées, suivie d’un apéritif dînatoire propice aux échanges informels.

Soirée exclusive

Une soirée privée, dans un lieu emblématique de Tanger (gardé secret jusqu’au jour J), offrira aux 360 décideurs une expérience unique, orchestrée par des marques de luxe partenaires.

Jour 2 : Tanger → Tanger Med – Action et projection

La deuxième journée débutera par un petit-déjeuner collaboratif et des sessions de « match-making » entre grands groupes, institutions et startups innovantes.

Point d’orgue : la visite stratégique du complexe Tanger Med, premier port d’Afrique en volume de conteneurs, vitrine du savoir-faire logistique marocain.

La clôture sera marquée par l’annonce officielle du #SCBT2026, qui se tiendra à Marseille, en présence des partenaires et autorités des deux rives.

Une plateforme digitale au service de l’impact

Pour maximiser les connexions et les retombées post-événement, le #SCBT2025 s’appuie sur une infrastructure digitale avancée :

Application mobile dédiée,

Badges intelligents pour l’identification en temps réel,

Accès aux contenus exclusifs (replays, publications, datas),

Planification de rendez-vous et visualisation des disponibilités.

« Notre objectif est de garantir un taux de transformation élevé : que chaque rencontre débouche sur une coopération, un contrat, un partenariat ou une nouvelle piste de développement », précise Med Karim Benkhmis, gérant associé de PATHS OF MOROCCO.

Le Maroc, plateforme stratégique entre l’Afrique et l’Europe

À travers le SCBT, le Maroc affirme son rôle de hub industriel et logistique de référence, capable de fédérer expertises, investissements et innovations au service de chaînes de valeur résilientes et durables.