Afriquia lance la 3e édition de son programme 1000 Fikra (VIDEO)

Sous les voûtes du 1000Fikra Showcase, c’est toute une génération d’entrepreneurs marocains qui s’est donné rendez-vous à Casablanca.

Organisé par Afriquia, l’événement a offert bien plus qu’une simple vitrine de projets. Il a marqué un tournant dans le soutien apporté aux porteurs d’idées à travers le Royaume, en dressant un bilan positif des éditions passées tout en lançant officiellement une nouvelle étape de cette aventure entrepreneuriale.

Créer des entreprises viables sur tout le territoire

Six ans après le lancement du programme, Afriquia réaffirme avec force sa volonté d’ancrer l’entrepreneuriat dans la dynamique économique nationale. « Ce programme vise à encourager la création d’entreprises et la création d’emplois dans notre pays », a déclaré Said El Baghdadi, Directeur du Pôle Carburants et Lubrifiants chez AkwaGROUP, lors de la cérémonie d’ouverture. Et les résultats parlent d’eux-mêmes.

« Nous avons pu assister à la création de 650 jeunes entreprises marocaines, qui sont aujourd’hui opérationnelles, qui existent sur le marché et qui réalisent des chiffres d’affaires», souligne Said El Baghdadi. Cette troisième édition, fraîchement lancée, conserve les fondamentaux du programme tout en renforçant ses leviers d’impact. L’objectif est de continuer à tisser un réseau entrepreneurial solide, inclusif et territorialement équilibré.

À travers un parcours structuré mêlant formation, incubation, mentorat et financement, 1000Fikra offre aux candidats sélectionnés un accompagnement sur plusieurs mois, incluant un prêt d’honneur sans intérêt pouvant atteindre 200 000 dirhams.

Le Showcase, une scène ouverte pour idées audacieuses

Pensé comme une plateforme immersive, le 1000Fikra Showcase a permis aux participants d’exposer leurs produits, de partager leurs expériences et de rencontrer des décideurs. « C’est un événement inédit, très original, puisque c’est un mélange d’expositions des produits des entrepreneurs eux-mêmes et de tables rondes sur des thématiques d’intérêt pour eux », a précisé Said El Baghdadi.

Parmi ces thématiques, le financement, point souvent névralgique pour tout créateur d’entreprise, a fait l’objet d’un panel dédié. Une autre table ronde s’est penchée sur les techniques de conquête client, en mettant l’accent sur la croissance agile et les premiers leviers commerciaux. Le tout dans un cadre propice aux échanges, en présence de représentants d’institutions publiques, de banques, d’enseignes de grande distribution ou encore de centres régionaux d’investissement.

Un engagement renouvelé pour l’avenir

Le programme 1000Fikra, lancé en 2019, se veut accessible à tous les Marocains sans condition de diplôme. Cette approche inclusive, Afriquia entend la maintenir et l’amplifier. « En lançant la 3e édition du programme 1000Fikra, Afriquia confirme son engagement à soutenir un écosystème entrepreneurial marocain dynamique et inclusif », a déclaré Khalid Mouchtaki, Directeur Général de Afriquia. L’impact mesuré des deux premières éditions, le soutien actif des mentors, et l’écoute des besoins concrets des jeunes porteurs de projets font de 1000Fikra un modèle d’accompagnement ancré dans la réalité du terrain. « Notre mission est de les aider à transformer leurs idées en entreprises durables et à fort potentiel », a résumé Baghdadi.