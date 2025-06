Future Leaders Challenge Maroc 2025 : Benguerir accueille les leaders de demain (VIDEO)

Le Future Leaders Challenge (FLC) Maroc 2025 s’est tenu les 2 et 3 juin à Benguerir, un pôle en pleine expansion qui incarne les ambitions éducatives et technologiques du Royaume.

Cet événement d’envergure nationale a réuni des élèves et étudiants issus de différentes régions du pays, autour de défis collaboratifs, d’ateliers inspirants et de sessions de leadership.

Organisé en partenariat avec des établissements scolaires, des institutions publiques et des acteurs du monde de l’éducation et de l’innovation, le FLC vise à détecter, former et valoriser les jeunes talents marocains en leur offrant un espace d’expression, d’émulation et de mise en pratique de leurs idées.

En choisissant Benguerir comme ville hôte, le FLC met en lumière une cité modèle, connue pour sa ville verte Mohammed VI, son université polytechnique (UM6P) et son écosystème tourné vers l’innovation et la durabilité.

Le FLC Maroc 2025 a donc été une expérience immersive unique, à la croisée du savoir, du leadership et de l’engagement citoyen. Une opportunité rare pour les jeunes de prendre leur place dans la construction du Maroc de demain.