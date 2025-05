Le Maroc déploie sa diplomatie industrielle

À l’heure où la compétition mondiale pour l’hydrogène vert s’intensifie, le Maroc ne se contente pas de bâtir une filière industrielle, il exporte une stratégie. De Rotterdam à Bruxelles, de Montpellier à Rabat, le Royaume multiplie les initiatives pour faire connaître son «Offre Maroc» et attirer les grands acteurs de la transition énergétique. Une diplomatie technologique en marche, au service d’un modèle de développement sobre, souverain et géopolitique.

Multipliant les participations à des salons internationaux de premier plan, le Royaume capitalise sur l’«Offre Maroc» pour séduire investisseurs, industriels et gouvernements. Une stratégie d’influence au service d’une ambition énergétique devenue géopolitique.

En effet, le Maroc a compris très tôt que dans la course mondiale à l’hydrogène vert, l’industrialisation ne suffira pas. Il faut aussi convaincre, séduire et exister dans les espaces où se définissent les standards, les partenariats et les trajectoires d’investissement. En lançant l’«Offre Maroc» début 2023, le Royaume ne s’est pas seulement doté d’une stratégie énergétique. Il a formulé une proposition géoéconomique destinée à faire du pays un acteur incontournable du nouvel ordre énergétique mondial.

Cette ambition, nourrie par une feuille de route claire, s’appuie aujourd’hui sur une stratégie d’influence volontariste. Dans les capitales de l’énergie propre, sur les stands des grandes foires industrielles et dans les forums de coopération technologique, le Maroc affiche ses projets, ses capacités et ses alliances. Le ton est donné, l’hydrogène vert est un levier de souveraineté et un instrument de projection stratégique.

Une présence affirmée dans les grands rendez-vous mondiaux

Dès avril 2024, le Maroc a marqué sa présence au World Hydrogen Summit & Exhibition, rendez-vous international de premier plan organisé à Rotterdam. Le Cluster Green H2, fer de lance de la mobilisation marocaine, y a mené une délégation composée d’acteurs publics et privés, venus présenter les contours de l’«Offre Maroc» et rencontrer de potentiels partenaires européens et asiatiques. Quelques mois plus tard, en décembre 2024, c’est à Bruxelles, à l’occasion de l’European Hydrogen Week, que le Royaume a renouvelé son engagement.

La délégation marocaine, réunissant MASEN, Iresen, Nareva, John Cockerill, HydroJeel et le Cluster Green H2, y a mis en avant les projets structurants validés dans le cadre de l’initiative royale. L’objectif était d’exposer la vision marocaine, valoriser les opportunités d’implantation et tisser des liens avec les industriels européens les plus avancés.

Une coopération renforcée avec la France et l’Europe du Sud

Cette dynamique d’internationalisation s’est poursuivie avec la participation active du Maroc au Forum EnerGaïa, à Montpellier, également en décembre 2024. À cette occasion, un accord stratégique a été signé entre le Cluster Green H2 et l’agence régionale de développement AD’OCC de la région Occitanie. Le partenariat vise à favoriser la recherche appliquée, les transferts de savoir-faire et la formation commune autour de l’hydrogène vert et des carburants de synthèse.

En février 2025, cette coopération s’est élargie avec un accord entre le Cluster Green H2 Maroc et HyDeO Occitanie, confirmant une volonté partagée de bâtir un espace méditerranéen de l’innovation énergétique. La dimension euro-méditerranéenne de la stratégie marocaine devient ici manifeste. Il ne s’agit pas seulement d’exporter de l’hydrogène, mais de coconstruire des filières industrielles décarbonées à cheval sur les deux rives.

Le Maroc ne se limite pas à l’export de délégations. Il joue aussi la carte de l’accueil. En décembre 2024, Rabat a été le théâtre de la 2e Conférence Internationale sur l’Hydrogène Vert (ICGH). Cet événement a réuni experts, décideurs et industriels venus d’Europe, d’Afrique et d’Asie pour discuter des conditions de développement d’une filière hydrogène robuste, inclusive et rentable. Le choix de Rabat n’est pas anodin, il signale que le Maroc veut être un centre de gravité régional dans la nouvelle économie bas carbone.

Le pays renforce sa visibilité mondiale

Dernière preuve de cette offensive internationale, le Maroc a pris part à l’édition 2025 du World Hydrogen Summit & Exhibition, à Rotterdam du 20 au 22 mai de cette année. Ce sommet mondial, qui réunit plus de 15.000 décideurs, industriels et experts du secteur de l’énergie propre, constitue l’un des rendez-vous les plus stratégiques du calendrier hydrogène.

La participation marocaine, pilotée par le Cluster Green H2 et plusieurs partenaires institutionnels, visait à renforcer la visibilité de l’«Offre Maroc» auprès des grands groupes mondiaux et à positionner le pays comme une plateforme d’investissement stable et compétitive.

Au-delà des prises de parole officielles, plusieurs réunions bilatérales ont été tenues en marge du sommet avec des acteurs européens et asiatiques, témoignant de la montée en puissance de la diplomatie énergétique marocaine.

Une diplomatie énergétique cohérente et assumée

L’ensemble de ces initiatives témoigne d’une diplomatie énergétique marocaine en voie de consolidation. Le pays ne vend pas qu’un potentiel technique, il propose un cadre, une stabilité politique, une capacité d’exécution, et une vision à long terme. En se positionnant dans les arènes où se construisent les normes, il anticipe les règles du jeu et se donne les moyens d’y peser.

Déjà intégré au Partenariat Afrique-Europe pour l’hydrogène, actif dans les alliances internationales pour les e-fuels, le Maroc consolide sa place comme intermédiaire stratégique entre l’Europe en transition et l’Afrique en développement. Une position qui, à mesure que se précise la demande mondiale en hydrogène vert, devient un atout déterminant.

Un modèle de projection industrielle à la marocaine

Au fond, la stratégie marocaine repose sur une conviction que l’exportation d’énergie propre ne suffit pas si elle ne s’accompagne pas de transfert industriel, de montée en compétence et d’ancrage local. C’est tout le sens de l’«Offre Maroc», attirer des projets, certes, mais à condition qu’ils contribuent à la création d’une chaîne de valeur nationale, intégrée, compétitive.

L’intensification des efforts de promotion internationale montre que le Maroc veut rester maître de sa trajectoire. Il ne s’agit plus d’attendre les investisseurs, mais d’aller à leur rencontre, avec une proposition solide, territorialisée, et arrimée à un projet de société.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO