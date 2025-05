Un nouveau centre Piassaty Service débarque à Laâyoune

Bamotors Maroc a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son nouveau centre d’entretien et de réparation automobile Piassaty Service à Laâyoune.

Après l’implantation de Piassaty Shop, qui propose une large gamme de produits et accessoires automobiles dans la ville, Piassaty Service vient compléter l’offre de la marque en apportant des services d’entretien et de réparation, afin d’offrir aux automobilistes de Laâyoune une solution complète, alliant produits et services de qualité.

Cette nouvelle implantation s’inscrit dans une vision claire et ambitieuse : rapprocher Piassaty de tous les automobilistes du Maroc, même dans les régions les plus éloignées, et leur offrir un service de confiance, des produits de qualité, et une expérience client irréprochable aux mêmes standards de qualité que dans les grandes métropoles.

Le centre s’étend sur une superficie de plus de 500 m² et équipé de 3 postes de travail modernes, offrant ainsi des services de qualité pour l’entretien et la réparation de véhicules. Il met également à la disposition de ses clients un atelier de carrosserie, pour une prise en charge complète.

Des experts formés aux dernières technologies

Fidèle à son positionnement d’expert en solutions automobiles, Piassaty met à disposition des automobilistes des équipes hautement qualifiées, spécialisées dans l’entretien des véhicules thermiques, hybrides (HEV) et électriques (EV). Certifiées et formées en continu aux dernières technologies du secteur automobile.

Des services rapides multimarques

Le centre prend en charge toutes les marques de véhicules. De plus, en tant que centre agréé Kia, il assure l’entretien des véhicules de la marque, conformément aux normes établies par le constructeur.

Reconnue par les grandes compagnies d’assurances et les loueurs nationaux, Piassaty garantit un service professionnel, rapide et adapté aux besoins de ses clients.

En poursuivant son expansion à travers les villes du Royaume, Piassaty demeure fidèle à sa vision. Chaque nouvelle ouverture vient ainsi réaffirmer son engagement fondamental : offrir à chaque automobiliste, où qu’il se trouve, une expérience client irréprochable, fondée sur l’expertise, la confiance et la proximité.

L’ouverture officielle a eu lieu le 7 mai 2025