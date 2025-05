Fatim Zahra Ammor: « Le Mondial 2030, une opportunité en or pour passer à une autre dimension » (VIDEO)

Des responsables gouvernementaux ont mis l’accent, mercredi à Salé, sur la nécessité de pérenniser les projets lancés à l’occasion de l’organisation au Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030 de football (conjointement avec l’Espagne et le Portugal).

Intervenant lors d’une rencontre co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, Fatim Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire a indiqué que sous le leadership du Roi Mohammed VI, le tourisme marocain a connu une évolution spectaculaire ces quatre dernières années, avec 17,4 millions de touristes en 2024, soit un record absolu qui a placé le Maroc en tête des destinations africaines.

“Dans ce contexte touristique déjà très favorable, la Coupe du Monde représente une opportunité en or pour passer à une autre dimension”, a souligné la ministre, relevant que l’événement devrait attirer entre 1 et 2 millions de visiteurs supplémentaires, avec des retombées économiques extrêmement importantes, dont quasiment 40% seront liées au secteur touristique.

Elle a également mis en avant l’audience télé cumulée qui est prévue à plus de 5 milliards de téléspectateurs, “ce qui évidemment offre une visibilité mondiale inédite à notre destination”.

“Aujourd’hui, le département du tourisme est bien sûr complètement mobilisé pour la préparation des capacités d’hébergement, mais également de l’animation touristique. On veut que nos visiteurs passent de beaux moments chez nous”, a-t-elle assuré.

S.L.