PRINCIPE ouvre une nouvelle boutique au California Mall

L’enseigne multimarque PRINCIPE a inauguré un nouveau point de vente à Casablanca, au premier étage du California Mall. Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de la marque au Maroc et témoigne de son ambition de proposer une offre mode différenciante, accessible et inspirée des tendances internationales.

Après une première implantation réussie au Morocco Mall en 2024, PRINCIPE poursuit son développement avec l’ouverture de cette nouvelle adresse pensée comme un écrin dédié au lifestyle contemporain. Située dans un quartier en pleine dynamique commerciale, cette boutique offre une expérience immersive alliant élégance, confort et diversité de choix.

PRINCIPE se distingue par son positionnement unique : proposer, sous un même toit, une sélection pointue de marques internationales réputées pour leur style et leur qualité. Le nouveau magasin met en avant des griffes emblématiques telles que CERRUTI 1881, U.S. POLO ASSN, BIKKEMBERGS, BOSS, CACHAREL, TOUS, AERONAUTICA MILITARE, CHRISTIAN LACROIX ET POLICE, couvrant un large éventail de produits : chaussures, sacs, bagages, petite maroquinerie, accessoires et vêtements.

Conçue dans un esprit boutique moderne, la nouvelle adresse du California Mall se veut à la fois chic et conviviale, avec des agencements sobres, une circulation fluide, et des mises en avant produits soignées. Elle s’adresse à une clientèle urbaine à la recherche de nouveautés, de style et de praticité.

Cette ouverture s’inscrit dans la vision portée par Chiccorner, groupe spécialisé dans l’introduction et l’implantation de marques internationales au Maroc. Détenteur exclusif de PRINCIPE au Royaume, Chiccorner mise sur des emplacements stratégiques, une connaissance fine du marché local et une excellence opérationnelle pour accompagner le déploiement de ses enseignes.

« Ce nouveau magasin est une réponse directe à la demande croissante pour des concepts multimarques premium, au service d’un consommateur marocain de plus en plus connecté, exigeant et attentif au style. PRINCIPE incarne parfaitement cette nouvelle génération de retail : accessible, international et élégant », déclare M. Adil Mamoumi, directeur général du groupe Chiccorner.

À travers cette nouvelle ouverture, PRINCIPE confirme son intention de tisser un réseau de boutiques de référence dans les principales villes du Royaume, tout en consolidant sa présence omnicanale. Le magasin du California Mall vient ainsi renforcer la notoriété de l’enseigne sur le marché marocain et enrichir l’offre commerciale d’un centre en pleine montée en puissance.