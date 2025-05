UM6P organise une semaine internationale sur l’IA et les systèmes distribués

Le College of Computing de l’Université Mohammed VI Polytechnique réunit, du 19 au 23 mai 2025, au campus UM6P de Rabat des chercheurs marocains et internationaux autour d’un programme scientifique dédié à l’intelligence artificielle, aux systèmes distribués et aux infrastructures numériques.

Trois événements complémentaires se tiendront en parallèle durant cette semaine scientifique : METIS 2025, une école de printemps internationale sur l’apprentissage automatique et les systèmes distribués ; VDS 2025, un atelier axé sur la vérification des systèmes distribués ; et NETYS 2025, conférence de référence sur les systèmes en réseau et leurs intersections avec l’intelligence artificielle.

« Les grandes questions qui redéfinissent le futur de l’IA et des systèmes distribués sont d’ordre mondial. Il est donc impératif de construire des plateformes de réflexion à la hauteur de ces enjeux », souligne le Professeur Rachid Guerraoui, Président du comité de pilotage du College of Computing de l’UM6P. « En accueillant ces événements à Rabat, nous poursuivons notre ambition de faire émerger un écosystème académique où les meilleurs experts, les jeunes talents et les voix les plus influentes se rencontrent pour écrire ensemble le prochain chapitre du numérique. »

Pendant cinq jours, le campus accueillera des tutoriels techniques, des présentations de recherche et des conférences plénières portant sur un large éventail de thématiques : apprentissage par renforcement probabiliste, incertitude dans les réseaux neuronaux, audit de la confidentialité différentielle, arbitrages du federated learning, robustesse des réseaux neuronaux graphiques ou encore percées en apprentissage machine quantique.

Les trois volets du programme permettront d’explorer à la fois les fondements de la discipline — algorithmes de consensus, tolérance aux fautes byzantines, apprentissage fédéré, calcul quantique — et ses enjeux appliqués, tels que la confidentialité dans les architectures distribuées, la vérifiabilité des systèmes d’IA ou le calcul multipartite sécurisé. Une attention particulière sera accordée aux paradigmes émergents : IA de confiance, auditabilité du deep learning, raisonnement probabiliste, méthodes formelles et sécurité des systèmes intelligents. Les questions d’interopérabilité, de passage à l’échelle et de gouvernance des infrastructures numériques seront abordées dans une double perspective, à la fois globale et africaine.

Des intervenants issus d’institutions telles que l’EPFL, l’ETH Zurich, le KTH de Stockholm, l’ENSAE Paris, l’Université d’Aix-la-Chapelle, le MBZUAI d’Abu Dhabi ou encore Sorbonne Université sont au programme. Des enseignants-chercheurs et doctorants de l’UM6P participeront également aux échanges. Au-delà du contenu technique, l’événement favorisera un dialogue structuré entre jeunes chercheurs et experts confirmés. Un espace sera réservé à la présentation de travaux en cours, dans une logique de mentoring et de collaboration future entre équipes et institutions. Des sessions informelles compléteront les présentations formelles afin de faciliter la mise en réseau et les synergies interdisciplinaires.