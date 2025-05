Le CRI Béni Mellal-Khénifra tisse un partenariat stratégique avec Maspex en Pologne et inscrit la souveraineté marocaine dans l’espace économique européen

Dans le cadre de la tournée « Investments Grand Tour » et en application des orientations royales relatives à la territorialisation de l’investissement, une délégation du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra s’est rendue en Pologne, où elle a mené une mission stratégique auprès du groupe agroalimentaire Maspex.

La visite s’inscrit dans la dynamique nationale de mise en œuvre du Nouveau Pacte d’Investissement, pilotée par la ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, et dans le cadre de la feuille de route impulsée au niveau régional par le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra.

Au-delà des opportunités de collaboration industrielles identifiées, la mission a été marquée par un fait hautement symbolique :

le groupe Maspex, qui représente plus de 68% de la demande agroalimentaire en Europe à travers 22 unités industrielles, a intégré dans ses documents de présentation officiels une carte complète du Royaume du Maroc, incluant ses provinces du Sud. Ces supports sont diffusés auprès de plus de 500.000 partenaires et distributeurs à l’échelle internationale.

Selon les membres de la délégation, cet acte constitue un signe clair de reconnaissance implicite de l’intégrité territoriale du Royaume, dans un cadre purement économique, mais porteur d’un message politique fort.

La délégation du CRI BMK était composée notamment de Nawfal Hammoumi, directeur du Pôle Impulsion Économique et Offre Territoriale, et de Karim Alaoui, chargé de la coopération et du suivi des partenaires.

Les deux responsables ont mené une série de rencontres techniques portant sur les chaînes de valeur agroalimentaires, les solutions foncières disponibles via le programme Izdihar, ainsi que le positionnement logistique de la région au carrefour des flux euro-africains.

Pour les responsables du CRI, cette reconnaissance non déclarée mais manifeste représente une nouvelle forme de diplomatie économique, où la souveraineté du territoire marocain se lit désormais dans les cartes des industriels partenaires.

Loin d’être un simple fait anecdotique, cette inclusion cartographique témoigne, selon eux, de la montée en puissance d’un Maroc qui sait activer ses relais régionaux pour défendre ses intérêts stratégiques dans les espaces économiques les plus sensibles du continent.