Le groupe Dislog obtient 25 millions de dollars de la BERD

Le groupe industriel marocain Dislog vient de franchir une étape stratégique majeure grâce à un investissement en fonds propres de 25 millions de dollars (environ 250 millions de dirhams) accordé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Cette opération vise à renforcer la structure capitalistique du groupe, soutenir ses récentes acquisitions et accélérer sa stratégie de croissance dans les secteurs de la santé, de l’hygiène et de l’alimentation.

Fondé en 2005, Dislog s’impose comme un acteur intégré au cœur de l’« économie du quotidien » au Maroc, avec un portefeuille de plus de 200 marques opérées ou détenues, et une présence marquée dans les chaînes de valeur grand public et médicales. Le groupe emploie aujourd’hui plus de 3.400 personnes.

L’investissement de la BERD s’inscrit dans une levée de fonds plus large, menée aux côtés d’un consortium prestigieux composé de SPE Capital, IFC, Sanam Holding, Sanlam et H&S Invest Holding – la holding familiale fondatrice. Cette levée vise à refinancer les acquisitions récentes de Dislog, génératrices de synergies opérationnelles et d’un élargissement territorial au Maroc.

« Nous sommes très heureux de cette transaction. La BERD est une institution de développement de premier plan qui nous aidera à renforcer notre gouvernance environnementale et sociale ainsi que notre assise capitalistique », a déclaré Moncef Belkhayat, président-directeur général du groupe. Il a réaffirmé l’engagement de Dislog à poursuivre sa stratégie de croissance par acquisitions, notamment dans les domaines des solutions de santé.

La transaction a été validée par le Conseil de la Concurrence du Maroc.