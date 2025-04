Ligne Or: une édition limitée signée DS Automobiles, entre élégance et performance

L’ÉDITION LIMITÉE « Ligne Or » reflète l’ADN de DS Automobiles et célèbre son attachement à l’élégance et au raffinement, en rendant un hommage subtil et sophistiqué à sa culture et à Paris.

Inspirée par la ville lumière, cette Édition Limitée marie les contrastes en intégrant des touches de couleur or rehaussées par une teinte noire, clin d’œil à l’ambiance de Paris la nuit.

Les DS 4 et DS 7 Ligne Or mettent en valeur le savoir-faire de DS Automobiles au travers d’intérieurs exclusifs. Les univers intérieurs des deux Ligne Or se parent de matières nobles, dont de l’Alcantara® noir au ton chaleureux et au toucher délicat.

DS 7 LIGNE OR

Agrémentée d’équipements supplémentaires et d’éléments de personnalisation exclusifs, l’Édition Limitée DS 7 LIGNE OR vient compléter la gamme DS 7.

Les équipements exclusifs de la DS7 LIGNE OR sont comme suit :

Éléments de personnalisation exclusifs : Double ligne dorée sous les vitres latérales, centres de roues dorés.

Volet de coffre motorisé avec accès bras chargés

Zone de recharge pour téléphone sans fil avec deux prises USB-C

Caméra 360 VISION

Intérieur Alcantara® Noir et sièges en Alcantara® Noir avec Toile DS et ciel de pavillon sombre

Volant avec Cuir perforé avec surpiqures carmin et or

Couvre-airbag en cuir Noir Basalte

DS 7 LIGNE OR, produite sur le site de Mulhouse, sera disponible avec les motorisations BlueHDi 130 Automatique.

Le modèle est disponible en quatre teintes : Bleu Saphir, Cristal Pearl, Gris Titane et black Perla Nera et Vol de Nuit.

· Tarifs Maroc : DS 7 LIGNE OR : A partir de 429 900 DH

DS 4 LIGNE OR

DS Automobiles décline également la finition exclusive Ligne Or sur DS 4, offrant ainsi un niveau de sophistication et de raffinement inégalé. Avec ses détails distinctifs et son design élégant, cette version sublime le savoir-faire unique de la marque, conjuguant excellence et subtilité pour une expérience automobile d’exception.

Les équipements exclusifs de la DS4 Ligne Or sont comme suit :

Éléments de personnalisation exclusifs : double ligne dorée sous les vitres latérales, centres de roues dorées,

Badge de capot DS Chrome et monogramme “4” doré apposé sur le volet de coffre

Jantes 19 pouces LIMA

Zone de recharge pour téléphone sans fil

Pack « sièges électriques »

Intérieur Alcantara® Noir et sièges et panneaux de portes Tissu Tressé Basalte avec Alcantara® et Toile DS, et ciel de pavillon clair

La DS 4 LIGNE OR est disponible avec la motorisation BlueHDi 130 Automatique.

DS 4 LIGNE OR est disponible avec les coloris suivants : Blanc Nacré, Cristal Pearl, Gris Platinium, Noir Perla, et Vol de Nuit

· Tarif Maroc : A partir de 370 900 DH