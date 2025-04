L’ONMT crée trois pôles stratégiques

L’Office National Marocain du Tourisme annonce une nouvelle structuration de son organisation, marquée par la nomination de directeurs à la tête de 3 pôles stratégiques : Ressources et Support, Commercial et Marketing. Une réorganisation pensée pour accompagner les ambitions de l’Office qui sont de positionner le Maroc parmi les destinations touristiques les plus attractives au monde.

Dans une dynamique de modernisation continue et d’amélioration de sa performance, l’Office National Marocain du Tourisme annonce une réorganisation structurelle de son organigramme. Cette initiative stratégique vise un redéploiement optimal des compétences internes afin de renforcer l’efficience de son action, tant sur le plan national qu’international.

L’ONMT amorce ainsi une nouvelle phase de transformation interne en procédant à la nomination de trois directeurs de pôle, en charge respectivement des Ressources et du Support; du Commercial et du Marketing.

Rachid Hamzaoui est nommé Directeur du Pôle Ressources et Support

Hicham Bellaziz est nommé Directeur du Pôle Commercial

Salima Mghzli est nommée Directeur du Pôle Marketing

Cette réorganisation s’inscrit dans une volonté claire de rationaliser les processus, clarifier les missions et renforcer la synergie entre les différentes directions. Elle a pour ambition de répondre aux enjeux d’un secteur en pleine mutation, tout en capitalisant sur l’expertise des talents qui composent l’ONMT.

« Dans un objectif d’efficience, cette nouvelle organisation vise à donner plus de force à notre action, à fluidifier la coordination interne et à renforcer notre capacité à anticiper et à répondre aux attentes du marché touristique mondial », Souligne Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT.

Ce redéploiement s’inscrit dans une logique de modernisation de la gouvernance, alors que l’ONMT est appelé à relever de grands enjeux : conquête de nouveaux marchés, amélioration de l’attractivité des destinations, montée en gamme de l’image du Maroc à l’international et développement de partenariats stratégiques. L’ONMT multiplie donc les actions de promotion de la destination Maroc à travers des partenariats internationaux renforcés et une présence stratégique sur les marchés à fort potentiel.

L’Office ambitionne ainsi d’accroître son agilité et de mieux accompagner les territoires dans leur développement touristique, en mettant les ressources humaines et les compétences au cœur de sa stratégie. En renforçant ses capacités de pilotage, d’analyse et d’action pour mieux accompagner la croissance du secteur, l’ONMT anticipe ainsi les défis à venir et se positionne comme acteur structurant de l’écosystème touristique marocain.