The View Golf Trophy s’invite à Agadir

Après avoir fait swinguer Bouznika, The View Golf Trophy pose ses clubs à Agadir pour sa deuxième édition. Du 1er au 4 mai 2025, l’événement promet un savant mélange de sport, de style et de soleil.

Cap sur Agadir, où les greens du golf du Soleil s’ouvrent à deux tours de compétition et 3 jours de célébration. Au cœur de l’expérience : l’hospitalité The View, une communauté de passionnés, des parcours d’exception et un programme pensé comme un art de vivre.

Réunissant golfeurs, personnalités et épicuriens, The View Golf Trophy est bien plus qu’un tournoi. C’est une véritable célébration où le sport rime avec raffinement et convivialité. Les compétitions se mêlent à des instants de partage et des parenthèses bien-être, garantissant une expérience mémorable pour tous les participants.

Amateurs initiés ou hédonistes, tous viendront partager bien plus qu’un trophée. Un art de vivre!

Le golf comme prétexte.

L’expérience comme promesse.

Et l’Atlantique comme décor.

Une édition solaire, ancrée dans un lieu d’exception, The View Agadir. Nouvelle adresse emblématique du groupe Experienciah, l’hôtel incarne une vision contemporaine de l’hospitalité marocaine : chaleureuse, vibrante, profondément enracinée dans son territoire et résolument ouverte sur le monde.

The View Agadir ne se contente pas de recevoir, il crée une scène. Celle d’un quotidien sublimé en front de mer.

Le Buddha-Bar, adresse vibrante à la croisée de la gastronomie panasiatique et de la fête, devient l’épicentre des soirées Gadiris. Mima Kitchen et Le Sensya, restaurants signature, offriront des échappées culinaires inspirées et généreuses entre fusion marocaine et cuisine italienne étoilée.

Et parce que le bien-être fait partie intégrante de l’ADN The View, Amaya Spa complètera ce voyage sensoriel par une approche holistique, pour délasser les corps après l’effort.

Un programme au-delà du green

Tout au long des trois nuits et quatre jours, les participants vivront un équilibre subtil entre performance sportive, moments de détente et plaisir de la table… The View Golf Trophy à Agadir s’annonce comme une célébration complète, où chacun pourra créer son propre parcours.

Après la réussite de la 1ère édition à Bouznika, The View Hôtels a décidé de renouveler sa confiance à Majid Bennis, LE spécialiste des événements golfiques et sportifs au Maroc depuis près de 30 ans.