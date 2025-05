Couverture 5G : Orange Maroc affiche ses ambitions pour la CAN 2025

Bien que des progrès aient été réalisés, notamment avec la généralisation du déploiement de la 4G – bientôt la 5G – et de la fibre optique, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux exigences d’événements comme la CAN 2025 ou la Coupe du monde 2030. L’enjeu est énorme. Dans les stades et en dehors, la connectivité joue un rôle clé dans l’expérience des spectateurs, la diffusion en direct et le rayonnement international du pays. Pour en parler, le groupe Horizon Press a organisé une table ronde dédiée.

Animé par Hicham Bennani, directeur général délégué en charge du pôle éditorial du groupe, le débat a vu intervenir opérateurs et acteurs de premier plan: Mohamed Bennis, B2B sales director à Orange Maroc, Mehdi Sekkouri Alaoui, directeur général de Stadia et président de la Fédération marocaine des professionnels du Sport, Zaki Lahbabi, directeur général de TSM, agence spécialisée en marketing sportif et Taoufik Radi Benjelloun, founder et CEO de Play Management Group. Tous sont unanimes : si le Maroc a franchi bien des étapes, beaucoup à reste à faire.

À l’approche des grands événements sportifs, le Maroc investit massivement dans la connectivité télécoms. Reste un impératif : éviter le syndrome de «l’éléphant blanc», en pensant ces infrastructures pour un usage durable au-delà des compétitions. L’enjeu est de transformer les projets en cours ou à venir en leviers de développement et non en vitrines temporaires.

Alors que le Maroc s’apprête à accueillir une série d’événements sportifs majeurs, à commencer par la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et en ligne de mire la Coupe du Monde 2030, les investissements dans les infrastructures télécoms s’intensifient. Mais derrière l’ambition légitime d’offrir une connectivité de classe mondiale, tous les intervenants au débat alertent sur un risque bien connu des grands rendez-vous : celui du syndrome de «l’éléphant blanc»: des infrastructures impressionnantes, mais sous-utilisées ou inadaptées aux besoins réels après l’événement. Le Maroc n’y échappe pas.

Le Royaume multiplie les annonces sur le renforcement de la connectivité dans les villes hôtes. Fibre optique, 5G, data centers, renforcement des réseaux mobiles… Les opérateurs sont mobilisés. Mais pour Mohamed Bennis, directeur B2B chez Orange Maroc, cette dynamique doit s’inscrire dans une vision plus large.

«Ce qui compte, ce n’est pas seulement de déployer la fibre à l’occasion d’un événement, mais de penser à son utilité structurelle dans les années qui suivent. Sinon, on risque de se retrouver avec des infrastructures brillantes mais déconnectées des réalités locales», avertit-il.