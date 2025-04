La 3ème édition du programme UM6P Explorer Innovation s’est tenue le 10 avril

La troisième édition du Showcase annuel du programme UM6P Explorer Innovation s’est tenue le 10 avril 2025 sur le campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique à Benguerir. Fruit d’une collaboration entre UM6P et MIT Sandbox Innovation Fund, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de soutien à l’entrepreneuriat étudiant.

L’édition 2025 marque la cinquième année de mise en œuvre du programme, qui continue de rassembler des profils étudiants engagés dans le développement de projets au Maroc. À Cette occasion, 44 équipes issues de l’UM6P et d’universités partenaires – telles que l’Université Cadi Ayyad, l’Université Al Akhawayn, l’Université Hassan II, l’Université Mohammed V, Technopark, ainsi que le réseau PASET – ont pris part à l’événement.

Le Showcase a offert aux équipes une plateforme pour présenter leurs projets et échanger avec les acteurs de l’écosystème académique, scientifique et entrepreneurial. Il s’inscrit dans la stratégie globale de l’UM6P visant à intégrer l’innovation et l’entrepreneuriat au cœur de la formation et de la recherche, en partenariat avec des institutions nationales et internationales de référence.

Dr. Jinane Abounadi, Directrice exécutive du MIT Sandbox Innovation Fund, a souligné :

« Le programme Explorer illustre une collaboration structurée entre l’UM6P et le MIT Sandbox. Depuis cinq ans, il accompagne des initiatives étudiantes portées dans plusieurs institutions. Ce Showcase fut un moment de bilan, d’échange et de célébration du parcours accompli. »

Parmi les projets présentés, quinze équipes ont été sélectionnées pour pitcher leurs idées devant le public, couvrant des secteurs tels que les technologies numériques, l’énergie, ou encore le développement durable. L’événement visait à stimuler les interactions entre étudiants, chercheurs, mentors et investisseurs, tout en consolidant une pratique entrepreneuriale appliquée.

Dr. Marwan Hassoun, Directeur des Partenariats chez MIT Sandbox, a déclaré :

« La présence du Président Hicham El Habti à ce Showcase témoigne de l’importance accordée par l’UM6P à l’entrepreneuriat dans son modèle de développement. Son engagement reflète une volonté affirmée de connecter formation, recherche et innovation entrepreneuriale. »

L’édition 2025 du Showcase s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par l’UM6P pour institutionnaliser une culture de l’innovation. Elle a permis un dialogue dynamique entre start-ups, chercheurs et partenaires extérieurs. Les visiteurs ont également pu découvrir les 44 stands de projets, véritables vitrines des idées et prototypes développés par les équipes étudiantes du réseau.

Yassine Laghzaoui, CEO de UM6P Ventures et Directeur de l’Entrepreneuriat à l’UM6P, en charge du programme, a conclu « Explorer initie les étudiants aux fondamentaux de l’entrepreneuriat dans un cadre structuré et accessible. Il s’inscrit dans un ensemble d’initiatives que déploie l’écosystème UM6P pour faire émerger une nouvelle génération d’innovateurs ancrés dans la pratique. »