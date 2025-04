Barça: Dani Olmo et Pau Victor autorisés à jouer jusqu’à la fin de la saison

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil Supérieur des Sports (CSD) espagnol a tranché, jeudi, en faveur du FC Barcelone, autorisant les joueurs Dani Olmo et Pau Victor à évoluer sous les couleurs blaugrana jusqu’au terme de la saison en cours.

Saisi dans le cadre d’un différend opposant le club catalan à la Liga et à la Fédération espagnole de football, l’organe suprême du sport en Espagne a estimé que la commission mixte ayant prononcé, fin 2024, l’annulation des licences des deux joueurs pour absence de garanties financières suffisantes, n’était pas compétente pour statuer sur ce dossier.

Dans un communiqué, le CSD a ainsi jugé cette décision « nulle et non avenue », rendant effectif le retour d’Olmo, recruté l’été dernier pour près de 60 millions d’euros, et du jeune Pau Victor, dans l’effectif professionnel barcelonais.

Les deux joueurs espagnols avaient été inscrits temporairement en début de saison afin de pallier la blessure de l’international danois Andreas Christensen, avant d’être retirés de la liste officielle en raison de contraintes liées au fair-play financier.

Le club catalan pensait y être parvenu lorsqu’il a officialisé en janvier la vente à des sociétés qataries et émiraties l’exploitation de sièges VIP au Camp Nou, encore en travaux, pour un montant estimé à 100 millions d’euros sur 20 ans.

Mais selon la Liga, « aucun montant provenant de l’accord sur les loges VIP n’est finalement enregistré dans les comptes de pertes et profits, contrairement à ce qui avait été certifié par le club et le commissaire aux comptes au moment de l’opération ».

Le CSD, qui avait déjà autorisé provisoirement Olmo et Victor à rejouer en janvier, a donc confirmé sa décision, permettant aux deux éléments de poursuivre la saison sous le maillot catalan.

S.L.