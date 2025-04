Cédric Veau décrypte les tendances du secteur automobile (VIDEO)

Avec EV-Abonnement, Kia Maroc lance une offre inédite d’abonnement automobile tout compris, destinée aux particuliers souhaitant rouler en véhicule 100% électrique sans contrainte d’achat. Sans apport, sans frais cachés et avec un entretien inclus, cette solution offre une alternative flexible à la propriété traditionnelle, répondant aux nouveaux besoins des automobilistes marocains. Face aux défis du marché de l’électrique – coût d’acquisition, infrastructures de recharge limitées et incertitudes sur la revente – Kia Maroc mise sur une approche innovante et accessible.

Dans cet extrait, Cédric Veau, directeur général de Bamotors, importateur exclusif de Kia au Maroc, donne des nouvelles du secteur automobile et fait le point sur l’actu de sa marque.