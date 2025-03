Marques vs influenceurs: Cocollab.ma sera bientôt lancée

Cocollab.ma, la première plateforme marocaine dédiée à la mise en relation directe entre marques et influenceurs, annonce son lancement officiel prévu mi-avril 2025. Fondée par Kaoutar Bouseffour, consultante en marketing d’influence et ex-journaliste, Cocollab.ma vise à révolutionner le paysage des collaborations entre marques et influenceurs au Maroc en apportant structure, transparence et, accessibilité à ce secteur en pleine expansion.

Une plateforme innovante pour des collaborations authentiques

Cocollab.ma offre une solution unique pour les marques et les influenceurs à la recherche de partenariats authentiques, efficaces et mesurables. Grâce à une interface intuitive, les marques peuvent désormais identifier et contacter directement les influenceurs qui correspondent à leurs valeurs et à leur public cible, tandis que les influenceurs ont accès à des opportunités de collaboration variées et rémunératrices.

La plateforme se distingue par son engagement à rendre l’influence marketing accessible à tous, y compris aux petites marques qui souhaitent se lancer dans des campagnes d’influence sans disposer de budgets importants.

Mot de la fondatrice : Kaoutar Bouseffour

« Le marketing d’influence au Maroc est en pleine expansion, mais il manque encore de structure et de transparence. Avec www.Cocollab.ma nous voulons apporter une solution concrète pour professionnaliser ce secteur et permettre à tous les acteurs – des grandes marques aux petites entreprises – de tirer pleinement parti des opportunités qu’offre l’influence.

Notre plateforme a été conçue pour faciliter les collaborations entre marques et influenceurs, tout en garantissant un cadre clair et mesurable. Nous croyons fermement que l’influence marketing ne doit pas être réservée aux seules grandes entreprises. C’est pourquoi nous avons voulu rendre www.Cocollab.ma accessible aux petites marques, qui ont autant de potentiel mais souvent moins de moyens pour se lancer dans des campagnes d’influence.

En offrant un espace de rencontre et de collaboration, Cocollab.ma vise à démocratiser l’accès à l’influence et à créer un écosystème où chaque acteur, quelle que soit sa taille, peut s’épanouir et réussir.

Nous sommes fiers de contribuer à structurer ce secteur et de permettre aux marques marocaines de se démarquer grâce à des collaborations authentiques et impactantes. Www.Cocollab.ma , c’est bien plus qu’une plateforme : c’est un pas en avant pour l’influence marketing au Maroc. »

S.L.