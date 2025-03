Dislog Group – Farmalac : un rapprochement stratégique

Dislog Group annonce son rapprochement stratégique de Farmalac pour acquérir la totalité de son capital en contrepartie d’un swap d’action dans Dislog Group, consolidant ainsi son engagement dans le développement du secteur de la santé à travers une stratégie de croissance externe (M&A). Cette opération permettera au groupe de renforcer sa présence en amont dans l’industrie pharmaceutique et notamment dans la distribution d’articles de conditionnement et de matières première.

Fondée en 1997 par feu Mr Luigi Ghizlanzoni, Farmalac s’est imposée comme un acteur majeur dans le secteur de la santé et depuis 2022, elle a élargi son activité en commercialisant des réactifs et consommables destinés à tous types de laboratoires, consolidant ainsi son rôle de fournisseur clé pour les acteurs de la santé. À noter que Farmalac emploie 40 collaborateurs et a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires global de 251,013,163 millions de dirhams, dont 234,513,163 millions de dirhams générés par le secteur pharmaceutique et 16,500,000 dirhams par la vente de réactifs et consommables pour laboratoires.

Farmalac intègrera désormais le pôle santé de Dislog Group solidement implanté dans le secteur médical. Et suite à cette opération, Mounir Serifi a été nommé PDG de la société . À noter qu’aucun autre changement n’est prévu dans la gouvernance de Farmalac.

Le groupe Dislog détient déjà plusieurs entités spécialisées, notamment Megaflex, Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare et Dislog Santé. Son pôle santé s’articule autour de trois business units couvrant l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les dermo-cosmétiques, formant ainsi une chaîne de valeur complète, de la fabrication de médicaments à la distribution d’équipements spécialisés pour les établissements de santé. Cette expansion s’inscrit dans une vision stratégique tournée vers un secteur en pleine croissance au Maroc.

Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group, a ajouté : « Cette acquisition s’inscrit dans notre volonté de renforcer notre pôle santé et de consolider notre position en tant qu’acteur clé du secteur pharmaceutique. Farmalac apporte une expertise complémentaire précieuse qui nous permettra d’élargir notre offre et de mieux répondre aux besoins du marché. Nous sommes impatients de collaborer avec les équipes de Farmalac pour accélérer notre développement commun. »

A noter que lors de cette transaction, Dislog Group a été accompagné par Maitre Rachid Hilmi et Farmalac par le cabinet Dla Piper.

S.L.