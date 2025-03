L’inflation ralentit au Maroc (BAM)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’inflation au Maroc a connu un ralentissement très sensible en 2024, revenant à 0,9% en moyenne, et devrait s’accélérer, tout en restant à un niveau modéré oscillant autour de 2% au cours des deux prochaines années, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

« L’inflation, après deux années de niveaux élevés, a connu un ralentissement très sensible en 2024, revenant à 0,9% en moyenne. Elle devrait, selon les projections de Bank Al- Maghrib, s’accélérer, tout en restant à un niveau modéré oscillant autour de 2% au cours des deux prochaines années », indique BAM dans un communiqué publié à l’issue de la première réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

La même source fait savoir que la composante sous-jacente est ressortie à 2,2% en 2024 et évoluerait également autour de 2% à moyen terme, précisant que ces perspectives demeurent entourées de fortes incertitudes liées notamment, au plan externe, à la persistance des tensions géoéconomiques et à leurs implications sur l’inflation mondiale, et au plan interne, à l’évolution de l’offre de produits agricoles.

Par ailleurs, le Conseil a noté que les anticipations d’inflation restent ancrées, les experts du secteur financier s’attendant au premier trimestre 2025 à des taux moyens de 2,2% pour l’horizon de 8 trimestres et de 2,4% pour celui de 12 trimestres.

S.L.