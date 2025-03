La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et les laboratoires Pharma 5 scellent un partenariat

Le mémorandum d’entente a été signé ce mercredi 12 mars 2025, lors d’une cérémonie tenue dans le siège de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Casablanca.

En vertu de ce nouvel accord, les deux partenaires décident de mutualiser leurs ressources et de joindre leurs efforts en vue de renforcer la recherche au sein de leurs structures respectives et d’améliorer l’accès aux soins de santé au profit du citoyen marocain.

Ce partenariat stratégique s’articule autour de trois principaux axes. Le premier axe consiste à promouvoir la recherche nationale en santé, en mettant en commun les capacités des deux acteurs en termes de recherche fondamentale et appliquée, d’études cliniques et de santé publique.

Le partenariat ambitionne également de renforcer les capacités nationales de production des médicaments grâce au développement des médicaments génériques, biosimilaires et innovants ainsi qu’à travers la promotion de l’activité du Centre Mohammed VI de Bioéquivalence relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

L’accord stipule enfin d’œuvrer conjointement pour améliorer la caractérisation et la valorisation des Bioressources en Santé.

Grâce à ce nouveau partenariat, les équipes de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et des laboratoires Pharma 5 impliquées travailleront ensemble pour mettre en place des projets de recherche sur les thématiques d’intérêt pour le système de santé, telles que les maladies chroniques, la tuberculose et l’antibiorésistance.

Elles s’attèleront dans ce sens à développer des projets communs relatifs à la valorisation de l’utilisation des bioressources en santé, notamment le cannabis thérapeutique et ce conformément à la législation en vigueur.

Pour ce faire, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et les laboratoires Pharma 5 définiront les conditions et modalités permettant un accès mutuel à leurs plateformes respectives en vue de développer la recherche biomédicale, la recherche-développement, l’utilisation des données en santé ainsi que la conception de programmes de formation continue des professionnels de la santé dans les domaines d’expertise objet de ce partenariat.

La mise en œuvre de ce partenariat stratégique sera encadrée par des accords spécifiques convenus au cas par cas entre les deux parties et tout nouveau partenaire, afin d’adapter les modalités d’exécution aux besoins et aux objectifs propres à chaque projet, assurant ainsi une collaboration fluide et efficace.