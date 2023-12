La Fondation Noufissa Pharma 5 célèbre son 10e anniversaire

Pilier de la stratégie de responsabilité sociétale des laboratoires Pharma 5, la Fondation Noufissa agit, depuis 10 ans, en harmonie avec les valeurs, les engagements ainsi que la philosophie de la grande famille Pharma 5 : contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables au Maroc et en Afrique.

« La création de la Fondation Noufissa Pharma 5, en 2013, avait pour ambition de renforcer l’action citoyenne et patriotique du Groupe Pharma 5 qui aspirait à s’engager encore plus auprès des citoyens marocains et du continent à travers des actions inclusives et de proximité. », explique Mia Lahlou-Filali, Présidente de la Fondation Noufissa Pharma 5.

Durant cette première décennie d’action, la Fondation Noufissa Pharma 5 a réussi à créer un écosystème actif et solidaire constitué aujourd’hui de plus de 40 partenaires (professionnels de santé, ONG, acteurs privés et publics divers), en plus de la mobilisation des collaborateurs du Groupe Pharma 5, de leurs enfants et des bénévoles qui prennent part aux différentes actions mises en place ou soutenues dans le cadre de son plan d’action.

« Au cours de cette décennie, la Fondation Noufissa a pu compter sur son réseau de partenaires, ses collaborateurs et leurs enfants ainsi que de nombreux bénévoles qui participent à faire réussir nos projets sur le terrain. Grâce à cet engagement collectif, nous avons pu réaliser de nombreuses actions pour améliorer l’accès aux soins pour les populations défavorisées. La Fondation a également pu initier ou soutenir plus de 800 actions sociales dans toutes les régions du pays. La Fondation a participé à plus de 500 caravanes médicales déployées au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient (notamment au Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Niger, Togo, Guinée, Mauritanie, Mali, Gabon, République Centrafricaine, Tchad, Côte d’Ivoire, Irak et Palestine) et fait don de plus de 1 million de boîtes de médicaments.

En tout, nos actions ont profité à plus de 1 million de bénéficiaires au Maroc et à l’étranger. », détaille Mia Lahlou-Filali

Convaincus que l’avenir est à la collaboration entre les acteurs publics, privés et associatifs, la Fondation poursuit son action aux côtés de ses partenaires pour construire un monde plus juste et plus inclusif.

À l’occasion cet anniversaire, la Fondation renouvelle son partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). En effet, depuis 2018, la Fondation Noufissa soutient le UNHCR. Le premier partenariat a permis d’améliorer l’accès des réfugiés aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, et son renouvellement marque la volonté de la Fondation de perpétuer cet engagement pour faciliter le quotidien des réfugiés, renforcer leurs compétences et leur indépendance et leur permettre de s’intégrer plus facilement au Maroc.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble et impatients de poursuivre notre action en faveur des réfugiés. Nous profitons de la reconduction de notre partenariat pour étendre notre champ d’action à l’éducation des enfants, en fournissant une aide financière directe afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels, et à l’entrepreneuriat des femmes, à travers un accompagnement financier des projets, ainsi que le soutien de campagnes de sensibilisation ciblées, de missions de terrain de proximité et de formation des encadrants à la spécificité de l’entrepreneuriat féminin », conclut Mia Lahlou-Filali.