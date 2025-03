BANK OF AFRICA et Kyriba co-organisent le séminaire annuel sur la Supply Chain Finance

BANK OF AFRICA, en partenariat avec Kyriba et Mazars, a organisé hier à l’hôtel Barcelo Casablanca, la 3ème édition du séminaire annuel sur la Supply Chain Finance (SCF).

Baptisé « Iftar SCF BANK OF AFRICA & Kyriba 2025 », l’événement a réuni CEO, dirigeants et experts en gestion de trésorerie pour échanger sur les enjeux stratégiques du financement des entreprises.

Ce séminaire a été une occasion d’échanger sur des sujets stratégiques dans un cadre convivial. Les débats ont porté sur deux thématiques majeures particulièrement pertinentes dans le contexte économique actuel :

besoins en fonds de roulement des entreprises marocaines ? Masterclass : Exploration des outils technologiques au service des trésoriers, comme les ERP, API,

XML, IA, ainsi que les technologies low-code/no-code. Ainsi, BANK OF AFRICA s’est illustrée dans cet événement en tant qu’acteur clé dans l’innovation financière et la transformation des pratiques de gestion de trésorerie et de financement du BFR, en étant la première banque à avoir lancer une plateforme 100% digitale de Supply Chain Finance collaborative « SCF BY BANK OF AFRICA

Rappelons qu’il s’agit d’une plateforme collaborative en selfcare, accessible aussi bien aux donneurs

d’ordres qu’aux fournisseurs, visant à fluidifier la gestion des échéanciers de paiement. Il s’agit d’un levier de financement alternatif pour les fournisseurs avec un accès à une source de financement immédiate, compétitive et à moindre coût. Cette solution accélère les flux de trésorerie grâce au paiement rapide des factures, renforce la relation entre donneur d’ordre et fournisseur en réduisant les risques de rupture d’approvisionnement et propose un accompagnement ainsi qu’une formation pour une gestion financière optimisée.

En tant que partenaire privilégié des entreprises, BANK OF AFRICA continue d’innover pour accompagner les entreprises marocaines dans leur transition vers des solutions digitales performantes et adaptées aux enjeux économiques actuels.