Plantations forestières: l’ANEF et EUCAFOREST signent une convention de collaboration

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et la société EUCAFOREST, filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), ont signé, ce vendredi 7 mars 2025, une convention de collaboration en recherche et développement visant à renforcer l’innovation et l’excellence dans le domaine des plantations forestières.

Cette convention a été signée par Amar RABHI, Chef du Centre d’Innovation, Recherche et Formation de l’ANEF, et M. Sghir BOULAHFA, Directeur Général d’EUCAFOREST, en présence de Khalid SAFIR, Directeur Général de la CDG, et de Abderrahim HOUMY, Directeur Général de l’ANEF.

S’inscrivant pleinement dans les engagements nationaux en faveur du développement durable et de la préservation des écosystèmes forestiers, cette initiative est en parfaite adéquation avec la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », lancée sous l’impulsion du Roi Mohammed VI.

L’objectif de cette collaboration est de moderniser et d’optimiser les pratiques sylvicoles afin d’améliorer la performance des plantations forestières au Maroc. Elle met l’accent sur l’innovation technologique, la sélection variétale, l’optimisation des itinéraires techniques et la valorisation des ressources ligneuses, tout en intégrant les impératifs d’adaptation aux changements climatiques.

Par cette alliance stratégique, l’ANEF et EUCAFOREST uniront leurs expertises pour développer des solutions adaptées aux spécificités écologiques du Royaume. Cette démarche s’inscrit dans une vision globale de gestion durable des ressources forestières, contribuant activement à la restauration des écosystèmes naturels, à la lutte contre la désertification et au renforcement de la résilience des forêts face aux défis climatiques.

Cette signature illustre également l’engagement fort du Groupe CDG en faveur du développement durable, confirmant son rôle de partenaire clé dans la préservation du capital naturel du Maroc et dans la promotion d’une économie verte et résiliente.

À travers cette collaboration, l’ANEF réaffirme son engagement en faveur d’une approche partenariale inclusive, en s’ouvrant à l’ensemble de ses partenaires institutionnels pour renforcer la gestion durable des forêts et favoriser l’innovation au service des écosystèmes forestiers du Royaume.