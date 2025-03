Finance participative : Dar Al Amane s’allie à Autocaz

Dar Al Amane, la fenêtre participative de Société Générale Maroc et acteur de référence dans son secteur, s’associe à Autocaz, leader du marché des voitures d’occasion et filiale du groupe Auto Hall, pour offrir à ses clients une solution de financement automobile conforme aux principes de la finance participative.

Grâce à cette alliance, Dar Al Amane renforce son engagement en proposant Mourabaha Auto, une solution de financement transparente et accessible, permettant aux clients d’acquérir leur véhicule d’occasion en toute sérénité.

Ce partenariat stratégique témoigne de la volonté de Dar Al Amane d’accompagner les Marocains dans leurs projets tout en développant des solutions innovantes adaptées à leurs attentes. En diversifiant ses offres et en s’associant à des acteurs majeurs du marché, Dar Al Amane réaffirme son rôle de leader du financement participatif et contribue activement à la démocratisation d’une finance plus responsable et plus proche des besoins des clients.

Abderrazak HASSOUNI,

Directeur de Dar Al Amane

“ Chez Dar Al Amane, nous avons à cœur de proposer des solutions de financement qui allient transparence, accessibilité et conformité aux principes de la finance participative. Ce partenariat avec Autocaz s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en permettant à nos clients d’acquérir leur véhicule en toute

confiance, avec une solution de financement adaptée et compétitive. ’’

Sanaa ZAGOURI,

Directrice Générale d’Autocaz

“ Ce partenariat avec Dar Al Amane nous permet d’élargir notre offre en proposant à nos clients une solution de financement participatif simple, transparente et accessible, toujours dans l’esprit de confiance qui fait la force d’Autocaz.