H&S Invest Holding renforce son pôle immobilier et s’allie à GIDNA

H&S Invest Holding, présidée par Moncef Belkhayat, renforce son pôle immobilier et annonce une prise de participation co-contrôlante de 25 % dans le capital de GIDNA, acteur majeur du secteur de la construction et des travaux publics au Maroc.

Cette alliance stratégique vise à accélérer le développement de GIDNA, avec pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard de dirhams au cours des 12 prochains mois.

Depuis sa création en 2006, GIDNA s’est imposée comme un expert de référence dans la construction de bâtiments spécialisés et d’infrastructures complexes, couvrant plusieurs secteurs d’activité :

Industrie : usines, entrepôts et installations industrielles

Logistique : infrastructures logistiques, terminaux de transport, centres de distribution

Éducation : écoles, universités et établissements de formation

Santé : hôpitaux et cliniques

Sport : complexes sportifs, centres de formation et salles couvertes

Dans le cadre de ce partenariat, une refonte de la gouvernance sera mise en place, notamment avec le renforcement de la direction financière, en vue d’une potentielle introduction en bourse entre 2027 et 2028, selon l’avancement des préparatifs.

A travers cette alliance stratégique, H&S consolide sa position de holding d’investissement dans les métiers de l’industrie et de la distribution à travers Dislog Group ; les métiers de la logistique et du transport à travers Building Logistics Services ; les métiers du marketing , des médias et de la presse à travers WB Africa et Horizon Press et enfin les métiers de l’immobilier à travers Kaya Immobilier et désormais GIDNA. A noter que Le dossier sera soumis à l’approbation administrative préalable du conseil de la concurrence.

Pour information, H&S Invest Holding a été accompagné par le cabinet Hilmi Law Firm*

A propos de H&S Invest Holding

H&S Invest Holding, créée en 2005, est une holding d’investissement opérant dans l’hygiène, l’alimentation, la santé, la logistique, le marketing et la promotion immobilière. Structurée en quatre pôles (industrie & distribution, logistique, communication & médias, immobilier & construction), elle est devenue leader au Maroc en intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur FMCG et Pharma. Présente au Maroc et en Europe, elle emploie 5 200 collaborateurs et continue de développer des solutions globales pour ses clients et partenaires.

A propos de GIDNA ( Global Infrastructure Development North Africa )

Fondée en 2006 par Zaid Lahbabi, GIDNA est un acteur clé de la construction au Maroc, spécialisé dans les bâtiments spéciaux, l’industrie et les aménagements complexes. Forte d’une expertise en TCE et d’une équipe expérimentée, l’entreprise allie innovation, qualité et durabilité. Avec 1 800 employés et un chiffre d’affaires de 650 millions de dirhams en 2024, GIDNA réalise des infrastructures majeures ayant un impact durable.