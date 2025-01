Les Impériales 2025 : double consécration pour Inwi

Inwi a été élue marque marocaine préférée des Marocains, toutes catégories confondues, et marque la plus aimée des Marocains dans la catégorie Telco & Tech lors des « Love Brand Awards 2025 ».

Cette double distinction de l’opérateur global confirme la confiance des consommateurs et la proximité de inwi avec ses clients. Marque innovante et engagée, inwi s’attache à démocratiser les usages, anticiper les attentes des consommateurs et offrir des solutions technologiques toujours plus adaptées aux besoins des Marocains.

Cette nouvelle consécration vient ainsi récompenser les efforts fournis par l’opérateur, fondé sur l’innovation et l’expérience utilisateur, en faveur de la transformation numérique du Maroc.

Les Love Brand Awards sont organisés chaque année en marge de l’événement « Les Impériales ». L’édition 2025 se tient à Casablanca du 27 janvier au 2 février.

Couvrant cette année 12 catégories de marques, les Love Brand Awards s’appuient sur une étude menée par le cabinet Impérium, auprès d’un échantillon de 3 200 consommateurs. L’objectif de cette enquête est d’identifier les marques préférées et les personnalités les plus aimées par les Marocains.

Depuis son lancement en 2019, l’événement « les Impériales » s’est imposé comme un carrefour de rencontre incontournable pour les professionnels du Marketing, de la Communication et des Médias.