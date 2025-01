BRAAT Business Hôtel: élever les standards de l’hôtellerie d’affaires au Maroc

C’est avec une immense fierté que le BRAAT Business Hôtel a accueilli ce jour des membres de la presse, des invités de marques ainsi que des partenaires stratégiques pour une conférence de presse exclusive.

Cet événement marque le début de l’aventure BRAAT, une marque qui aspire à élever les standards de l’hôtellerie d’affaires au Maroc.

Une vision inspirée par l’héritage marocain et portée par l’excellence

BRAAT, c’est bien plus qu’un hôtel, c’est une vision, une ambition et une histoire qui combine l’excellence des standards internationaux avec l’authenticité et la richesse du Maroc. Inspirée par les valeurs d’hospitalité et de partage profondément enracinées dans la culture marocaine, la marque répond aux attentes d’une clientèle exigeante, principalement composée de voyageurs d’affaires.

Le nom BRAAT est l’anagramme de la ville de Rabat, qui incarne l’équilibre entre modernité et tradition, tout en se projetant résolument vers l’avenir.

Un établissement où chaque détail compte

le BRAAT Business Hôtel est un établissement au design art déco aménagé avec soins et avec des matériaux nobles, proposant 30 chambres alliant élégance moderne et charme intemporel, conçu pour répondre aux attentes des voyageurs les plus exigeants.

L’hôtel dispose de plusieurs espaces dédiés aux différents besoins des clients pour offrir une expérience complète :

* Spa MESK LIL, un espace de bien-être ouvert au public inspiré des traditions marocaines, offrant des soins signature avec hammam authentique, sauna et une salle fitness.

* Salle de séminaire BEJMAT, un espace séminaire moderne, équipé pour accueillir des événements professionnels ;

Espace LOUBANE, un lieu convivial favorisant les échanges et le networking ;

* Restaurant LE BRAAT, une table gastronomique ouverte aux non-résidents, alliant saveurs locales et influences internationales.

Un 4 étoiles aux standards 5 étoiles

BRAAT se distingue par une approche novatrice, offrant des standards cinq étoiles dans un cadre quatre étoiles, illustrant ainsi sa volonté de rendre l’excellence accessible tout en valorisant l’authenticité.

Une ambition tournée vers l’avenir

Lors de la conférence, la direction a révélé les grandes lignes de son plan de croissance, conçu pour positionner BRAAT comme un acteur incontournable de l’hôtellerie d’affaires au Maroc par le lancement de la chaine hôtelière 100% marocaine. La phase d’étude actuelle se concentre sur l’ouverture d’un deuxième hôtel dans une grande ville du Maroc.

Dans cette même dynamique d’expansion, une nouvelle entité BRAAT MANAGEMENT

SERVICES a été conçue dans l’objectif d’élever les standards de l’hôtellerie trois et quatre étoiles au Maroc.

Grâce à un modèle de franchise novateur, elle permettra à de nouveaux partenaires d’intégrer l’univers BRAAT tout en garantissant une expérience client homogène et de qualité.

BRAAT Management Services : un acteur engagé dans le développement du Maroc

Alors que le Maroc est en pleine effervescence, BRAAT Management Services s’inscrit pleinement dans cette dynamique en soutenant la vision stratégique du pays et son développement économique et touristique en accompagnant les investisseurs et les entrepreneurs, en particulier ceux qui ne disposent pas de marque, grâce à des solutions clés en main.

BRAAT Management Services intervient à travers :

* L’amélioration des standards hôteliers en rehaussant la qualité des hôtels trois et quatre étoiles, en adoptant des standards éprouvés. L’entité vise à faire du Maroc une destination de référence pour les voyageurs d’affaires.

* Un modèle de franchise permettant aux investisseurs et entrepreneurs la possibilité de rejoindre le réseau BRAAT, tout en leur apportant un accompagnement stratégique, opérationnel et technique ainsi qu’une homogénéité des prestations.

Pour soutenir cet engagement, BRAAT est en phase finale pour l’obtention de la certification

ISO 9001, une reconnaissance internationale soulignant son attachement à la qualité et à l’excellence.

Un projet porté par une équipe engagée

Le succès de BRAAT repose sur une équipe de professionnels passionnés et expérimentés, qui partagent une vision commune : faire du BRAAT une référence incontournable de l’hôtellerie d’affaires.

Une histoire qui ne fait que commencer

BRAAT Business Hôtel aspire à faire briller l’hospitalité marocaine au-delà des frontières.