Startups: Washminute rafle le prix Greentech Roadshow de BMCI

Fondée en 2023, cette jeune entreprise spécialisée dans le lavage automobile propose une solution innovante, économique en eau et accessible à tous. Washminute a brillamment devancé trois autres startups finalistes : Visioprocess, PGPR et Jafife.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue dans le cadre de la deuxième édition du Sustainable Finance Forum à Casablanca, un événement orchestré par la BMCI, filiale du Groupe BNP Paribas.

Cet événement de grande envergure a rassemblé des figures majeures, parmi lesquelles Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Chakib Alj, président de la CGEM. Tous ont convergé pour échanger sur les innovations susceptibles d’accélérer la transition vers un avenir plus durable.

L’innovation était également au cœur de cette édition du Greentech Roadshow, lancée à l’été 2024. Les projets les plus prometteurs dans les domaines de l’économie bleue, du bas-carbone et de l’agritech ont été récompensés pour leurs solutions technologiques durables et leur contribution à la lutte contre le changement climatique.