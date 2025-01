Une part de marché record pour Dacia en 2024

• Dacia totalise 676 340 ventes en 2024, soit 2,7 % de croissance par rapport à l’année 2023. La marque a franchi la barre des 9 millions de véhicules vendus depuis 2004.

• Cette performance permet à Dacia d’atteindre des parts de marché record en Europe :

o VP+VU* à 3.9 % (+0.1 pt vs. 2023),

o VP* à 4.5 % (+0.1 pt vs. 2023),

La marque conserve également sa place sur le podium européen des ventes à clients particuliers**, son cœur de clientèle, avec une part de marché à 8,2 % (-0 ,1 pt vs. 2023) – Données provisoires

• Ce résultat est porté par un plan produit fort autour de 4 modèles piliers :

o Sandero : 309 392 unités, soit +14,5 % vs. 2023, véhicule le plus vendu en Europe tous canaux confondus, et le 1er véhicule vendu à particuliers en Europe depuis 2017.

o Duster (générations 2 et 3) : 215 024 unités, soit +7,3 % vs. 2023, 1er SUV vendu à particuliers en Europe depuis 2018 et 2ème véhicule vendu à particuliers en Europe derrière Sandero.

o Jogger : 96 440 unités, soit +2,4 % vs. 2023, 2ème véhicule du segment C hors SUV vendu à particuliers en Europe.

o Spring : 22 884 unités, soit -63 % vs. 2023. Les ventes ont baissé significativement en 2024 du fait notamment de la diminution des aides gouvernementales. L’arrivée de la nouvelle version en showroom en

septembre a permis une progression de la prise de commandes sur les trois derniers mois.

• La stratégie de Dacia lui permet de conserver des taux de conquête et de fidélisation au meilleur niveau du marché.

• Dacia met l’accent sur l’électrification de sa gamme en élargissant son offre de motorisations hybrides : HYBRID 140 sur Jogger puis Duster et HYBRID 155 sur Bigster qui est le premier modèle, au sein de Renault Group, à bénéficier de cette nouvelle motorisation.

• La dynamique de Dacia va se poursuivre en 2025, notamment avec :

o Le lancement de Bigster dorénavant disponible à la commande et qui

arrivera en concession au printemps 2025

o Son engagement en rallye-raid et au Dakar

RECORD EN PART DE MARCHÉ EN EUROPE

Dacia totalise 676 340 ventes en 2024, soit 2,7 % de croissance par rapport à 2023. L’année 2024 marque également un jalon dans l’histoire de Dacia qui a franchi la barre symbolique des 9 millions de véhicules vendus depuis 2004. Sur son périmètre de commercialisation, Dacia surperforme le marché en hausse de 1,6 % en 2024 par rapport à 2023.

La performance commerciale de la marque confirme la pertinence de son positionnement basé sur un rapport prestations/prix au meilleur niveau. Dacia enregistre en Europe :

-Une part de marché record en VP+VU* à 3,9 %, en progression de 0,1 pt par rapport à 2023. La marque gagne une place au classement par rapport à 2023 et entre dans le Top 10 européen*.

-Une part de marché record en VP* à 4,5 %, en progression de 0,1 pt par rapport à 2023. La marque gagne ainsi une place par rapport à 2023 et se situe en 9ème position.

En 2024, Dacia atteint en Europe une part de marché de 8,2 % (8,3 % en 2023) sur le marché VP à particuliers, consolidant pour la quatrième année consécutive sa place sur le podium européen.

Ces bons résultats sont portés par de belles performances dans certains pays d’Europe qui enregistrent un record historique en part de marché VP : 2,5 % en Allemagne (+0,1 pt vs. 2023), 4,2 % en Autriche (+0,2 pt vs. 2023), 5,2 % en Belgique-Luxembourg (+1 pt vs. 2023), 6,2 % en Italie (+0,8 pt vs. 2023), et 7,7 % au Portugal (+0,3 pt vs. 2023).

Certains pays enregistrent une très forte progression de leurs volumes avec plus de 10 % d’augmentation : +13,2 % en Autriche, +15,4 % en Belgique-Luxembourg, +12,4 % en Espagne, +13,1 % en Italie, +16,3 % au Maroc, +11,9 % en Pologne, +10,7 % au Portugal, et +20,2 % en République Tchèque.

UN PLAN PRODUIT FORT AUTOUR DE 4 MODÈLES PILIERS

Sandero, avec 309 392 ventes en 2024 (soit +14,5 % vs. 2023), est le véhicule le plus vendu en Europe tous canaux confondus, et le 1er véhicule vendu à particuliers en Europe depuis 2017. Sandero est le 1er véhicule de la marque Dacia à dépasser 300 000 unités vendues sur une année.

Duster (générations 2 et 3) conserve son rang de SUV le plus vendu à particuliers en Europe depuis 2018. Il est également le 2ème véhicule vendu à particuliers en Europe. Avec 215 024 exemplaires vendus en 2024 (soit +7,3 % vs. 2023) tous pays confondus, Duster a dépassé les 2,5 millions d’unités sur les routes depuis son lancement en 2010. La nouvelle génération lancée en mai 2024 réalise 29 % de ses ventes en motorisation hybride.

Du fait notamment de la diminution des aides gouvernementales, Spring a connu une baisse significative de ses ventes sur l’année 2024 (-63 % vs. 2023). Toutefois, l’arrivée de la nouvelle version en showroom en septembre a permis une progression de la prise de commandes sur les trois derniers mois. Quant à Jogger, il enregistre 96 440 véhicules vendus en 2024 (soit +2,4 % vs. 2023), et se place en 2ème position des véhicules du segment C hors SUV vendus à particuliers en Europe. Il réalise 29 % de ses ventes en motorisation hybride.

L’attractivité de la gamme Dacia se manifeste également par la conquête et la fidélisation de ses clients. Sur le périmètre Europe 5 (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne), 6 clients Dacia sur 10 ne possédaient pas de véhicules de Renault Group (62,3 %). Au moment du renouvellement, 8 clients sur 10 choisissent un véhicule de Renault Group (81,1 %).

Preuve du dynamisme de la gamme Dacia, les modèles lancés en 2024 sont choisis par 78 % des clients avec le niveau d’équipement le plus haut, respectivement 80 % pour Duster et 67 % pour Spring.

Pour renforcer cette fidélisation des clients, le contrat Dacia Zen est désormais inclus dans le forfait Révision Essentielle et Essentielle+ et couvre l’ensemble des véhicules de la gamme d’une garantie de 12 mois ou 30 000 kilomètres, qui est renouvelable jusqu’à 7 ans ou 150 000 kilomètres. Dacia Zen existe aujourd’hui en Espagne, Italie, France, Allemagne, UK, Portugal, Pologne. Et d’autres pays proposeront cette offre prochainement.

PERSPECTIVES POUR 2025

En 2025, Dacia s’engage dans une phase stratégique ambitieuse avec plusieurs enjeux majeurs.

Avec Bigster, Dacia est fidèle à ses valeurs en offrant le meilleur rapport prix / prestations du segment C-SUV. Offre inédite sur le marché, Bigster propose tous les équipements attendus par les clients du segment C-SUV, toujours à un prix Dacia (à partir de 24 990€ sur les versions essence et 29 700€ sur les versions hybrides***), fidèle au positionnement « Best value for money » de la marque. Bigster est commercialisé depuis le 9 janvier 2025 et sera disponible dans le réseau commercial à partir du printemps 2025.

Dacia mettra aussi l’accent sur l’électrification de sa gamme en proposant plus de motorisations hybrides tout en restant fidèle à sa stratégie de proposer des véhicules simples et abordables.

Avec son engagement au Dakar et dans le Championnat du monde de Rallye-Raid, la marque continuera en 2025 à exprimer son côté robuste et outdoor sur les terrains les plus extrêmes.

« En 2024, Dacia a une nouvelle fois démontré sa capacité à allier performance, robustesse et accessibilité. Nos résultats témoignent de la confiance grandissante des clients envers nos modèles et nous confortent dans la poursuite de notre stratégie. » – Denis Le Vot – Directeur Général de Dacia

*VP+VU, VP = Europe ACEA

**VP à clients particuliers = Autriche, Belgique, Croatie, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie,

Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni

***Prix France