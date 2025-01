Lancement de l’École Supérieure des Métiers de l’Enseignement (ESME)

Le groupe EDC, leader reconnu dans le secteur de l’éducation, est fier d’annoncer son entrée dans l’enseignement supérieur avec l’ouverture dès le 1er octobre 2024 de son école de formation en sciences de l’éducation. Cette nouvelle institution, baptisée ESME (Ecole supérieure des Métiers de l’Enseignement), est dédiée à la formation des futurs professionnels de l’éducation et à la promotion de l’excellence pédagogique.

Fort de son expérience et de son succès dans l’enseignement primaire et secondaire, EDC souhaite répondre aux besoins croissants de formations spécialisées dans le secteur éducatif. La mission de ESME est de former des enseignants et des directeurs pédagogiques capables de relever les défis actuels et futurs du monde de l’éducation.

Institution académique reconnue et accréditée par l’État à travers le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ESME propose une formation de Master sur 2 ans destinée aux futurs enseignants et directeurs pédagogiques, visant à renforcer les compétences pédagogiques et managériales essentielles pour répondre aux exigences d’un système éducatif en évolution permanente.

Le groupe EDC souhaite ainsi contribuer à la formation de générations de professionnels qualifiés et passionnés, capables d’offrir un enseignement de qualité à tous les élèves et de participer activement à façonner l’école marocaine de demain.

A cet effet ESME proposera à compter de la rentrée 2024 :

Programmes de Formation Avancés : Des cursus conçus en collaboration avec des experts nationaux & internationaux et alignés sur les meilleures pratiques pédagogiques. La formation inclut des spécialisations pour les enseignants de tous niveaux ainsi que pour les futurs directeurs pédagogiques.

Corps Professoral de Haut Niveau : Une équipe d’enseignants composée de professionnels expérimentés et reconnus dans le domaine de l’éducation et de la gestion scolaire.

Infrastructures Modernes : Des équipements de pointe pour un apprentissage interactif et pratique, incluant des salles de classe équipées, des laboratoires de recherche, et des espaces dédiés aux projets collaboratifs.

Opportunités Professionnelles : Des partenariats avec des établissements éducatifs leaders sur le marché de l’enseignement privé pour des stages, des projets de recherche et de l’insertion professionnelle.

Le Directeur de ESME :

« Nous sommes honorés de contribuer au développement du système éducatif marocain en formant les leaders de demain. ESME est née d’une volonté commune de répondre aux enjeux actuels de l’éducation et d’apporter des solutions concrètes et innovantes aux besoins des établissements scolaires. »

ESME ouvre ses portes pour les inscriptions pour l’année universitaire 2024-2025. Les candidats intéressés peuvent consulter notre site web www.esme.ma pour plus d’informations sur les programmes et les modalités d’inscription.