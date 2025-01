E-payment au Maroc : état des lieux (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé une table ronde sous le thème «ePayment, en avant l’inclusion !», au siège du groupe Horizon Press. Y ont participé Karima Zouhairi, responsable Marketing marché des particuliers de Bank of Africa ; Rachid Driouch, responsable Expertise monétique et Mobile payment de Bank of Africa; Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), et Zouheira Belkrezia, directrice Tech et Innovation digitale du groupe Marjane. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO.

Le Maroc poursuit sa transition vers une économie numérique, où le paiement électronique occupe une place de plus en plus centrale. Malgré des progrès notables, l’adoption massive de ces solutions demeure freinée par des enjeux de confiance, d’inclusion et d’éducation financière. Retour sur les évolutions et les perspectives d’un secteur en mutation.

La digitalisation de l’économie marocaine a connu une nette accélération ces dernières années, portée par l’élargissement de l’accès à Internet et la généralisation des smartphones. Ces deux facteurs ont fondamentalement transformé les comportements des consommateurs. L’accès à des réseaux Internet fiables et abordables a permis une connectivité quasi-permanente, facilitant les transactions en ligne et les interactions avec des plateformes de services numériques. Tous les détails dans cette vidéo.