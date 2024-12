Zineb Drissi Kaitouni : “Le digital réduit les barrières à l’accès aux soins pour des millions de citoyens”

Zineb Drissi Kaitouni

CEO & Co-Founder DabaDoc

Depuis plus de dix ans, DabaDoc s’impose comme un acteur incontournable de la santé digitale, révolutionnant l’accès aux soins à travers des solutions innovantes. Entre la prise de rendez-vous en ligne, le développement de la téléconsultation et la gestion centralisée des données médicales, la plateforme redéfinit les standards du secteur et ouvre de nouvelles perspectives pour un système de santé plus inclusif et performant.

DabaDoc est un acteur pionnier dans la digitalisation de la santé au Maroc. Quels ont été les impacts les plus marquants de votre plateforme sur l’accès aux soins et l’efficacité des services de santé ?

DabaDoc a transformé l’écosystème de santé au Maroc depuis une décennie et a permis à des dizaines de milliers de patients de leur simplifier l’accès aux soins grâce à la prise de rendez-vous en ligne avec des professionnels de santé dans tout le pays. Nos efforts ont permis de réduire les délais d’attente, d’optimiser l’organisation des consultations, et d’améliorer l’accès à des soins de qualité, dans les zones urbaines et périurbaines.

Le lancement de la téléconsultation en 2018 a également eu un impact probant, notamment pendant la période critique de la pandémie de Covid-19. Cette solution a permis à des milliers de professionnels de santé de rester en contact avec leurs patients malgré les restrictions de déplacement, garantissant ainsi la continuité des soins pour des millions de citoyens. Notre solution de télémédecine a aussi démontré la pertinence des consultations à distance dans un contexte d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, nous avons digitalisé les dossiers médicaux et offrons aux professionnels de santé un accès rapide et centralisé à l’historique médical des patients ce qui améliore la continuité des traitements et la personnalisation des soins.

Selon vous, comment la digitalisation des prises de rendez-vous et des consultations peut-elle contribuer à réduire les coûts du système de santé, tant pour les patients que pour les professionnels de santé ?

La digitalisation des prises de rendez-vous optimise l’utilisation des ressources en réduisant les annulations de dernière minute et en maximisant les plages horaires des médecins. Pour les patients, cela signifie moins de déplacements inutiles et des coûts indirects réduits. Pour les professionnels, la gestion numérique des rendez-vous permet un gain de temps considérable.

Aussi, la digitalisation des dossiers médicaux joue un rôle clé. Ces derniers permettent un suivi direct et instantané de l’historique des patients en un clic, offrant ainsi aux professionnels de santé une vue complète et centralisée.

Avec l’essor de la télémédecine, quelles initiatives DabaDoc a-t-elle mises en place ou prévoit- elle de développer pour renforcer l’accès aux soins à distance, notamment pour les populations éloignées ou vulnérables ?

DabaDoc a été pionnier au Maroc en lançant dès 2018 sa solution de téléconsultation, initialement déployée dans les zones urbaines. Cette innovation a permis d’offrir une alternative précieuse aux consultations physiques, en particulier pour les patients confrontés à des contraintes de mobilité ou de temps.

Grâce à cette solution, des milliers de patients ont pu bénéficier d’une prise en charge rapide et efficace à distance, tout en restant en contact avec leurs professionnels de santé habituels. Ce service a également permis aux médecins de diversifier leurs modes de consultation et d’atteindre une patientèle plus large.

La gestion des données médicales est un enjeu important dans la digitalisation de la santé. Comment DabaDoc garantit-elle la confidentialité et la sécurité des informations de ses utilisateurs tout en respectant les normes internationales ?

La protection des données est une priorité absolue pour DabaDoc. Nous appliquons les normes les plus rigoureuses, notamment : la conformité aux réglementations locales et internationales telles que le RGPD, l’utilisation de technologies de cryptage avancées, la mise en place d’accès restreints et contrôlés, le stockage sur des serveurs de santé hautement sécurisés… Le traitement des données répond aux exigences mises en place par la CNDP (Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel).

En tant qu’acteur clé de la santé digitale au Maroc, quels sont les partenariats stratégiques ou les innovations technologiques que vous envisagez pour étendre davantage l’impact de DabaDoc sur le système de santé marocain ?

DabaDoc collabore déjà avec des acteurs clés de divers secteurs, notamment les opérateurs télécoms, les compagnies d’assurance et les banques, pour rendre ses services plus accessibles et répondre aux besoins croissants du système de santé marocain. Ces partenariats permettent d’élargir notre portée et d’offrir des solutions intégrées à un plus grand nombre de citoyens.

En termes d’innovation, à titre d’exemple, nous avons depuis trois ans déployé une solution d’intelligence artificielle destinée aux professionnels de santé, qui facilite la rédaction des comptes rendus médicaux. Nous continuons d’explorer de nouvelles technologies et solutions afin de soutenir davantage le développement d’un écosystème de santé digital inclusif et performant au Maroc.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO