Oncorad Group : une réinvention de la santé privée au Maroc

En reconfigurant les standards de la santé privée, Oncorad Group se distingue par une stratégie qui allie innovation technologique, transformation et valorisation du capital humain. Un modèle intégré et durable qui place le patient au cœur de son action, tout en traçant la voie vers un avenir prometteur pour le secteur médical en Afrique.

Depuis sa fondation, Oncorad Group s’est imposé comme un acteur central du secteur de la santé privée au Maroc. En conjuguant innovation, transformation et engagement humain, le groupe redéfinit les standards des soins et joue un rôle de pionnier sur le continent africain.

Une transformation stratégique au service du patient

Oncorad Group a entrepris une profonde transformation de son organisation pour répondre aux défis d’un secteur en constante mutation. Structuré autour de trois entités complémentaires — Littoral Clinic, Oceanic Clinic et Vital Radiology —, le groupe offre une prise en charge homogène et personnalisée.

Ce repositionnement repose sur une approche intégrée qui place l’expérience patient au cœur de sa stratégie. Cette transformation se décline en plusieurs axes avec, notamment, l’harmonisation des pratiques internes qui garantit une qualité uniforme dans l’ensemble des établissements, tandis qu’une réorganisation des processus et une digitalisation accrue permettent d’optimiser les parcours patient.

L’innovation technologique constitue un autre pilier fondamental, apportant des solutions novatrices pour anticiper les besoins de santé et améliorer les soins.

L’innovation comme moteur de différenciation

L’innovation est un vecteur clé de la vision stratégique d’Oncorad Group. En intégrant des technologies de pointe comme la chirurgie robotisée et le séquençage génétique tout en modernisant les systèmes d’information hospitaliers, le groupe améliore non seulement l’efficacité des soins, mais également leur accessibilité.

La digitalisation, élément central de cette stratégie, permet de simplifier les processus administratifs et médicaux, tout en facilitant le suivi personnalisé des patients. Cette dynamique innovante ne se limite pas à l’acquisition de nouvelles technologies. Le groupe s’appuie également sur la R&D pour développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des populations locales.

Dans la détection des maladies et l’évaluation de leur gravité, Oncorad Group va au-delà des approches classiques. Depuis plus de deux ans, ses centres de radiologie «Vital Radiology» utilisent l’intelligence artificielle de manière complète, améliorant ainsi la précision et l’efficacité des diagnostics. En misant sur des stratégies axées sur la donnée, Oncorad Group se positionne comme un acteur précurseur dans l’utilisation de l’intelligence artificielle et des analyses prédictives en santé.

Un capital humain valorisé et engagé

Au-delà des aspects technologiques, Oncorad Group place l’humain au cœur de son modèle de développement. Les collaborateurs, qu’ils soient médecins ou administratifs, sont considérés comme des partenaires essentiels dans la réalisation de la mission du groupe. Une attention particulière est accordée au bien-être des équipes, à travers des dispositifs visant à favoriser l’équilibre social, le développement des compétences et l’évolution professionnelle.

Pour attirer et retenir les meilleurs talents, Oncorad Group mise sur une politique RH innovante, combinant formation, coaching et mentoring. Le groupe collabore étroitement avec des établissements de formation pour intégrer des jeunes talents, notamment grâce à des bourses et des programmes de stages pratiques.

Parallèlement, des initiatives de formation continue permettent aux collaborateurs de développer leurs compétences, tant sur le plan technique que personnel. La diversité et l’inclusion constituent également des priorités, avec des actions concrètes visant à promouvoir l’égalité des genres, à intégrer les personnes en situation de handicap et à encourager l’intergénérationnel. Cette approche vise à créer un environnement de travail inclusif et valorisant, en phase avec les valeurs du groupe.

Une responsabilité sociétale affirmée

Oncorad Group adopte une démarche responsable en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Conscient de son rôle dans la société, le groupe s’engage à minimiser son empreinte écologique tout en maximisant son impact social.

La digitalisation des processus, la gestion responsable des déchets et l’optimisation énergétique sont autant de mesures intégrées dans sa politique environnementale. Sur le plan social, Oncorad Group œuvre pour réduire les disparités d’accès aux soins, notamment dans les zones sous-desservies. L’expansion de son réseau d’établissements répond à cet objectif, tout en s’appuyant sur des principes de durabilité et d’impact positif sur les communautés locales.

Une vision pour l’avenir

Avec une vision tournée vers l’avenir, Oncorad Group aspire à devenir un modèle de référence pour la santé privée en Afrique. Cette ambition s’appuie sur une stratégie d’expansion maîtrisée, qui combine innovation, excellence opérationnelle et responsabilité sociétale. En anticipant les défis liés au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques, le groupe s’impose comme un acteur visionnaire, prêt à transformer durablement le paysage de la santé.

Dans cette quête, Oncorad Group incarne une nouvelle ère pour le système de santé marocain, où technologie, humanisme et excellence convergent pour offrir des solutions durables et performantes.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO