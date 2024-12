Vers un système de santé durable et centré sur le patient

La transformation du secteur de la santé repose sur un équilibre délicat entre innovation, accessibilité et durabilité. C’est en plaçant le patient au cœur des priorités et en répondant aux défis de demain que le Maroc pourra construire un écosystème résilient, capable d’améliorer la qualité de vie de tous.

La révolution technologique que connaît le secteur de la santé est en marche. Sous l’impulsion des innovations numériques, des avancées en intelligence artificielle et des solutions de télémédecine, un nouvel écosystème se dessine, plaçant le patient au cœur des priorités.

Cette transformation, aussi ambitieuse que nécessaire, ouvre la voie à un système plus accessible, performant et résilient. Mais derrière les promesses d’une médecine personnalisée et prédictive, se cachent des défis majeurs : inégalités d’accès, protection des données ou encore maîtrise des coûts. Le Maroc, à l’aube de cette mutation, se positionne comme un acteur stratégique dans le continent, à condition de structurer une vision durable et inclusive.

Une transformation nécessaire face aux enjeux contemporains

Les systèmes de santé à travers le monde sont mis à rude épreuve. Vieillissement de la population, hausse des maladies chroniques et pression économique imposent une refonte en profondeur des approches traditionnelles.

Le Maroc, comme d’autres pays en développement, fait face à des défis structurels, mais bénéficie également d’une opportunité unique, celle d’intégrer les innovations pour accélérer l’accès aux soins et améliorer la performance globale de son écosystème de santé.

Les avancées technologiques offrent des leviers inédits pour optimiser les parcours de soin. Qu’il s’agisse de la digitalisation des dossiers médicaux, de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le diagnostic ou des dispositifs médicaux connectés, les outils modernes permettent d’agir en amont pour prévenir plutôt que guérir. Par exemple, la plateforme marocaine DabaDoc facilite la prise de rendez-vous médicaux en ligne, rapprochant les patients des professionnels de santé et réduisant les délais d’attente.

Le Maroc, qui connaît un développement significatif de son infrastructure médicale, notamment avec des programmes comme la généralisation de la couverture médicale, a tout intérêt à saisir cette dynamique pour construire un système pérenne, centré sur le patient.

Un système centré sur le patient

Le patient d’aujourd’hui est devenu un acteur central de son parcours de soin, grâce à une transformation qui repose sur plusieurs piliers majeurs. La digitalisation des parcours de soin, avec des dossiers médicaux numériques centralisés qui facilitent la coordination entre professionnels et assurent un suivi rigoureux des patients. Par exemple, le CHU Mohammed VI à Marrakech a déjà lancé un projet pilote visant à digitaliser intégralement les dossiers médicaux, améliorant ainsi le suivi et la gestion des patients.

En outre, la mise en place des dispositifs médicaux connectés, qui révolutionnent la relation médecin-patient en permettant une surveillance à domicile, la gestion proactive des maladies chroniques et la réduction des complications.

Dans ce sens, des projets pilotes au Maroc ont introduit des capteurs de glucose connectés pour les patients diabétiques, permettant un meilleur contrôle de leur taux de sucre et une réduction des risques de complications. Enfin, la médecine personnalisée et prédictive, rendue possible par les avancées en biotechnologie et en solutions diagnostiques, permet d’adapter les traitements au profil biologique de chaque patient. Des acteurs comme Roche Diagnostics Morocco jouent un rôle clé en proposant des solutions end-to-end pour optimiser les systèmes de diagnostic et améliorer la détection précoce des maladies graves comme le cancer.

Ces transformations offrent des avantages majeurs, à savoir la réduction des délais d’attente, une meilleure qualité des soins et une implication accrue du patient dans sa santé. Mais pour que cette vision se concrétise, il est impératif de répondre à plusieurs défis structurels.

Les défis d’une transformation durable

Bien que la technologie soit essentielle, elle ne peut à elle seule garantir un système de santé résilient sans une stratégie structurée pour relever des défis majeurs. Il s’agit d’assurer l’accessibilité et l’inclusion afin que les innovations bénéficient également aux zones rurales et isolées, comme le démontrent les initiatives de télémédecine qui connectent des centres éloignés aux hôpitaux régionaux.

Il est aussi question de former les professionnels de santé pour une maîtrise optimale des nouvelles technologies. Ceci en plus de protéger les données de santé grâce à des régulations adaptées, renforçant ainsi la confiance des patients. Et enfin, relever le défi de la maîtrise des coûts en trouvant un équilibre entre les investissements nécessaires à l’innovation et la soutenabilité économique du système.

Un écosystème en mutation : le rôle des acteurs

Pour réussir cette transition, les acteurs publics et privés œuvrent main dans la main. Le gouvernement joue un rôle central en mettant en place un cadre réglementaire clair et en investissant dans les infrastructures de base. Des partenariats public-privé, comme ceux développés pour le diagnostic médical, illustrent le potentiel d’une collaboration efficace.

Les entreprises technologiques et pharmaceutiques apportent des solutions innovantes pour répondre aux besoins du terrain. Les professionnels de santé sont au cœur du processus, avec un accompagnement continu pour adopter ces nouveaux outils. Enfin, les patients, grâce à l’éducation à la santé et à l’usage des technologies connectées, deviennent des partenaires actifs dans leur prise en charge.

Le Maroc comme modèle régional

Le Maroc dispose de tous les atouts pour devenir un hub régional de la santé innovante en Afrique. Grâce à une vision stratégique, une collaboration renforcée entre les acteurs et une adoption accélérée des nouvelles technologies, le pays peut poser les bases d’un système de santé durable, inclusif et performant. Les réformes en cours, appuyées par les innovations technologiques, ouvrent la voie à un modèle où le patient est au centre des préoccupations. Une ambition qui, si elle est structurée, pourrait faire du Maroc un exemple à suivre sur le continent africain.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO