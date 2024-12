Technologies de santé : le Maroc a tout à gagner

Les technologies de santé représentent une opportunité majeure pour le Maroc, à la fois pour optimiser les coûts et pour améliorer la qualité des soins. Entre digitalisation, intelligence artificielle et plateformes connectées, ces innovations ouvrent la voie à un système de santé modernisé et plus performant. Mais pour maximiser leur impact, des investissements stratégiques et une attention particulière aux enjeux d’équité, de formation et de cybersécurité seront indispensables.

L’intégration des technologies de santé au Maroc offre des perspectives prometteuses pour optimiser les coûts tout en améliorant la qualité des soins. En investissant dans ces innovations, notre pays a tout à gagner en modernisant son système de santé, en renforçant l’accès aux services et en augmentant l’efficacité des processus médicaux. Des études récentes mettent en lumière les économies potentielles et les bénéfices associés à cette transformation numérique.



Réduction des dépenses grâce à la digitalisation

Selon une analyse de McKinsey, la digitalisation des systèmes de santé en Afrique pourrait entraîner une réduction des dépenses de santé jusqu’à 15% d’ici 2030. Cette diminution résulterait de l’adoption d’outils numériques tels que les dossiers médicaux électroniques, les plateformes de téléconsultation et les systèmes de gestion automatisée des flux de patients. Ces technologies permettent une meilleure coordination des soins, réduisent les redondances et optimisent l’utilisation des ressources médicales.

Investissement et rentabilité dans l’innovation en santé

Deloitte, dans son rapport «Global Life Sciences Outlook», souligne que l’innovation dans le secteur de la santé, bien que nécessitant des investissements initiaux significatifs, peut conduire à des économies substantielles à long terme.

L’adoption de technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation, peut améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les erreurs médicales et optimiser les processus de recherche et développement.

Cependant, Deloitte note également une baisse de la rentabilité des investissements en R&D dans l’industrie pharmaceutique, attribuée à l’augmentation des coûts de développement et à la diminution des prévisions de ventes des nouveaux produits.

Intelligence artificielle, entre opportunités et défis

Le rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur l’IA en santé met en évidence le potentiel de ces technologies pour transformer les systèmes de santé. L’IA peut améliorer le diagnostic, personnaliser les traitements et prédire les épidémies, contribuant ainsi à une utilisation plus efficiente des ressources. Toutefois, l’OMS insiste sur la nécessité d’une utilisation éthique et responsable de l’IA, en veillant à la protection des données et à l’équité d’accès aux technologies.

Application au contexte marocain

Au Maroc, l’adoption de ces technologies pourrait générer des économies significatives. La mise en place de dossiers médicaux électroniques faciliterait le partage d’informations entre professionnels de santé, réduisant ainsi les examens redondants et les prescriptions inutiles. Les plateformes de téléconsultation pourraient désengorger les établissements de santé, permettant une prise en charge rapide des patients et une réduction des coûts liés aux consultations physiques.

De plus, l’utilisation de l’IA dans le diagnostic et la gestion des maladies chroniques pourrait améliorer l’efficacité des traitements, réduisant ainsi les hospitalisations et les complications coûteuses. Cependant, pour réaliser ces économies, des investissements initiaux sont nécessaires pour développer les infrastructures numériques, former le personnel médical et assurer la cybersécurité des données de santé.

Défis à relever

Malgré les avantages potentiels, plusieurs défis doivent être surmontés pour une adoption réussie des technologies de santé au Maroc. La formation des professionnels de santé à l’utilisation des outils numériques est essentielle pour garantir leur efficacité. La protection des données personnelles doit être assurée pour maintenir la confiance des patients.

Enfin, l’accès équitable aux technologies, notamment dans les zones rurales, est crucial pour éviter d’accentuer les inégalités en matière de santé. L’intégration des technologies de santé au Maroc présente un potentiel considérable pour réaliser des économies et améliorer la qualité des soins.

Une approche stratégique, incluant des investissements appropriés, une formation adéquate et une attention particulière aux considérations éthiques, est indispensable pour maximiser les avantages de la digitalisation du système de santé marocain.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO