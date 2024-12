Carlos Justiniani Ugarte: “La transformation numérique est une opportunité unique pour élargir l’accès aux diagnostics”

Carlos Justiniani Ugarte

Country Manager Roche Diagnostic Morocco & North West Africa Network Lead

Leader mondial du diagnostic, Roche Diagnostics mise sur l’innovation, les partenariats stratégiques et la transformation numérique pour moderniser le système de santé marocain. En s’appuyant sur le Maroc comme hub régional, l’entreprise déploie des solutions diagnostiques avancées et des approches collaboratives pour relever les défis de santé publique et renforcer l’accès aux soins, tout en consolidant sa présence en Afrique francophone.

Roche Diagnostics a une présence internationale forte. Quelle est votre vision pour renforcer le positionnement stratégique de Roche Diagnostics au Maroc ?

Roche Diagnostics, leader mondial de la santé, est reconnu pour sa fiabilité et son expertise, avec près de 29 milliards de tests réalisés chaque année sur ses systèmes à travers le monde. Cette position témoigne de notre engagement à améliorer les résultats pour les patients et à répondre aux besoins croissants en matière de diagnostic.

Au Maroc, la transformation numérique offre une opportunité unique d’améliorer l’efficacité des soins, le suivi des patients et l’accès aux solutions diagnostiques. Notre vision est de tirer parti de ces avancées technologiques pour consolider notre position et contribuer activement à moderniser le système de santé. Nous mettons en œuvre des solutions digitales qui optimisent l’efficience des laboratoires grâce à une collecte et une analyse structurée des données.

En parallèle, nous développons des outils d’aide à la décision pour accompagner les professionnels de santé tout au long du parcours patient, de la prévention au suivi des pathologies. Nous co-construisons des solutions adaptées en collaboration avec les différents acteurs du secteur, y compris les patients, pour répondre aux défis spécifiques du système de santé marocain. Cet engagement reflète notre ambition d’être un acteur clé dans la transformation numérique du secteur tout en restant fidèle à notre mission d’améliorer la vie des patients grâce à des solutions diagnostiques avancées et accessibles.

Quels partenariats locaux ou régionaux Roche Diagnostics développe-t-elle pour créer un écosystème durable et accélérer l’accès aux innovations diagnostiques ?

Roche Diagnostics reconnaît le rôle stratégique du Maroc en tant que base pour développer des partenariats visant à renforcer l’écosystème de santé. En collaborant avec des acteurs locaux, nous apportons des innovations diagnostiques adaptées et développons des projets novateurs qui répondent aux besoins croissants des patients. Un exemple marquant est notre partenariat avec Datapathology, une start-up marocaine spécialisée dans la pathologie numérique.

Cette collaboration permet d’accompagner les hôpitaux, cliniques et centres de pathologie en réponse à l’augmentation des cas de cancer et au manque de pathologistes. Ensemble, nous déployons des solutions de télé-pathologie qui garantissent des diagnostics rapides et précis, réduisant ainsi les retards de prise en charge.

En parallèle, nous poursuivons notre stratégie régionale en renforçant les partenariats avec des acteurs locaux et en partageant des solutions adaptées pour accélérer l’accès aux technologies diagnostiques innovantes, tant au Maroc qu’en Afrique francophone.

Comment les solutions de Roche Diagnostics contribuent-elles à relever les défis de santé publique au Maroc, tels que le dépistage précoce des maladies chroniques ou le cancer ?

Le Maroc fait face à des défis majeurs en santé publique, avec une hausse des maladies chroniques et environ 63.000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année. Roche Diagnostics joue un rôle clé en proposant des solutions qui permettent des diagnostics précoces, essentiels pour améliorer les résultats cliniques et optimiser les ressources du système de santé.

Par exemple, le dépistage du HPV aide à détecter précocement les risques de cancer du col de l’utérus, tandis que les tests de troponine haute sensibilité accélèrent la prise en charge des crises cardiaques en réduisant de 80 minutes le temps passé aux urgences. En oncologie, nos outils soutiennent les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), facilitant des décisions éclairées entre spécialistes.

En outre, nos biomarqueurs innovants pour des maladies comme l’Alzheimer permettent une meilleure compréhension de l’évolution des pathologies et aident les patients à adapter leurs soins. En offrant des diagnostics précis et rapides, nous contribuons à améliorer la qualité des soins et à alléger le fardeau des maladies chroniques au Maroc.

L’innovation ne se limite pas aux technologies, elle passe aussi par les équipes. Comment Roche Diagnostics Maroc encourage-t-elle l’esprit entrepreneurial et l’autonomie au sein de ses collaborateurs pour stimuler la créativité et l’innovation interne ?

Chez Roche Diagnostics Maroc, nous croyons fermement que l’innovation commence avec nos équipes. Nous

avons instauré une culture entrepreneuriale dynamique, où chaque collaborateur est encouragé à gérer son travail comme s’il s’agissait de sa propre entreprise. Cette approche repose sur l’agilité, la créativité et l’autonomie, permettant d’explorer de nouvelles idées et d’innover. Nous avons mis en place des initiatives comme les «Business Squads», qui décentralisent la prise de décision, et «Healthy Leadership», qui favorise une connexion authentique entre les leaders et les équipes, en plaçant le bien-être au cœur de nos préoccupations.

Pour renforcer l’engagement, nous avons lancé la «Business Case Academy» et la Business Case Competition, permettant à tous les collaborateurs de participer à l’élaboration de nos plans stratégiques.

Enfin, l’initiative «Fail Fast and Celebrate Failure» valorise l’apprentissage par l’erreur, nourrissant une culture de feedback constructive pour stimuler l’innovation. Ces efforts visent à créer un environnement où l’autonomie et la créativité des collaborateurs deviennent des moteurs d’innovation.

Le Maroc dispose-t-il des infrastructures nécessaires pour tirer pleinement parti des innovations en diagnostic, comme l’IA ou les objets connectés ? Sinon, quelles solutions proposez-vous pour combler ces lacunes ?

Le Maroc est en pleine transformation de son système de santé, soutenu par des initiatives comme le Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer 2020-2029, qui vise à moderniser les infrastructures et développer la santé numérique. Des avancées comme la télé-pathologie, la télé-oncologie et la télé-radiologie démontrent cette volonté, mais des investissements supplémentaires sont nécessaires pour maximiser l’intégration des technologies de pointe.

L’intelligence artificielle (IA), les objets connectés et la médecine personnalisée offrent des opportunités majeures. Ces innovations permettent des diagnostics plus rapides et précis, une surveillance à distance des patients et une optimisation des laboratoires. Par exemple, l’IA peut identifier des problèmes techniques avant qu’ils ne surviennent, tandis que des solutions connectées simplifient la gestion quotidienne des maladies chroniques comme le diabète.

Pour combler les lacunes, Roche propose une approche collaborative avec les acteurs publics et privés. Cela inclut le renforcement des infrastructures numériques, la formation des professionnels de santé et le développement de solutions adaptées au contexte marocain. Ces efforts permettront au Maroc de tirer pleinement parti des innovations technologiques et d’améliorer l’accès à des soins de qualité pour tous.

Roche Diagnostics se positionne comme un partenaire global en proposant des solutions end-to-end à ses clients. Pouvez-vous nous expliquer comment ces solutions répondent aux besoins spécifiques des acteurs de santé au Maroc ?

Roche Diagnostics propose des solutions end-to-end couvrant tout le parcours diagnostique, de la collecte des échantillons à l’analyse des résultats. Nos systèmes automatisés permettent de traiter de grands volumes avec précision, réduisant les délais et les erreurs.

Des outils comme Navify centralisent les données patients, facilitant la prise de décisions cliniques éclairées. Nous complétons ces offres par un support technique et clinique solide et des programmes de formation continue pour les professionnels de santé, afin d’optimiser l’utilisation des technologies. En répondant aux défis opérationnels, nos solutions contribuent à améliorer la qualité des soins tout en renforçant l’efficacité des acteurs de santé au Maroc.

Le Maroc étant un hub régional, comment Roche Diagnostics s’appuie-t-elle sur le pays pour déployer ses innovations dans d’autres marchés d’Afrique francophone ?

Le Maroc joue un rôle stratégique pour Roche Diagnostics en tant que hub régional pour le Network Nord-Ouest de l’Afrique francophone, grâce à ses infrastructures modernes et sa position géographique centrale. Nous collaborons avec des partenaires locaux pour introduire des innovations diagnostiques et développer des projets novateurs à partir du Maroc, notamment dans des pays comme le Mali et la Mauritanie.

Le Maroc sert également de plateforme pour l’échange de bonnes pratiques entre professionnels de santé de la région. Par exemple, lors de la conférence internationale sur la fécondation in vitro tenue à Marrakech, nous avons réuni nos équipes africaines et nos collaborateurs mondiaux pour partager des avancées clés et renforcer notre collaboration régionale. En nous appuyant sur le Maroc, nous maximisons notre impact et accélérons l’accès aux innovations diagnostiques dans toute la région.

Les tests rapides, notamment dans les pandémies comme le COVID-19, ont transformé le diagnostic. Quels projets ou innovations Roche Diagnostics mène-t-elle pour développer cette technologie au Maroc ?

Roche Diagnostics Maroc s’engage à renforcer l’écosystème de santé du pays en proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins croissants, notamment en matière de tests rapides. La pandémie de COVID-19 a révélé l’importance de ces outils pour la gestion des crises sanitaires, mais notre ambition est d’aller au-delà en améliorant durablement les résultats pour les patients et en allégeant la pression sur le système de santé.

Avec nos nouveaux produits Near Patient Care, particulièrement «point-of-care» (biologie délocalisée), nous introduisons des solutions adaptées aux environnements plus petits, permettant des diagnostics rapides, efficaces et centrés sur le patient. Ces technologies complètent notre portefeuille dans des domaines clés tels que la chimie clinique, l’immunochimie et la biologie moléculaire.

Conscients de l’importance du Point of Care Testing (POCT) pour accélérer les diagnostics et réduire les délais d’attente, nous prévoyons un lancement rapide de cette gamme au Maroc. Ces innovations visent à répondre aux défis de santé publique tout en garantissant des soins accessibles et de qualité.

Bio express

Avec plus de 20 ans d’expérience chez Roche, Carlos Justiniani incarne un leadership à la fois visionnaire et accessible, capable de conjuguer ambition et humilité. Aujourd’hui North West Africa Network Lead, il a joué un rôle déterminant dans la création de la division Diagnostics de Roche au Maroc il y a trois ans. Sous son impulsion, l’organisation a adopté une culture agile et innovante, favorisant l’épanouissement des talents et un véritable esprit entrepreneurial.

Passionné par la mission de Roche, Carlos puise sa motivation dans l’impact concret de son travail : sauver des vies et améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Pour lui, ces réussites ne sont pas le fruit d’efforts individuels, mais d’une vision collective portée par des équipes engagées et solidaires.

Carlos se distingue par son approche authentique et inspirante, équilibrant ambition et sensibilité. S’il vise l’excellence, il reste profondément conscient que la vraie réussite réside dans le changement positif qu’il contribue à insuffler, au Maroc comme sur l’ensemble du continent africain.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO