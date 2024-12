Anass Moutaoukil : « BLS recherche constamment des solutions innovantes »

Au sud-est de Casablanca, Buildings and Logistic Services (BLS) vient d’inaugurer officiellement BLS Casa Hub, une plateforme logistique de pointe dans la province de Médiouna. L’évènement s’est déroulé en présence d’Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique. Entretien avec Anass Moutaoukil, Directeur général de BLS.

Quels objectifs H&S Invest Holding vise-t-il avec l’inauguration de BLS Casa Hub ?

Cette plateforme, aujourd’hui la plus grande plateforme privée de prestations logistiques au Maroc, a pour objectif de servir les clients aux meilleurs standards et d’offrir des services clients de façon intégrée. C’est une étape majeure dans notre développement. Avec cette plateforme, nous atteignons environ 450.000 m² d’actifs logistiques gérés, ainsi que l’équivalent de 250.000 positions palettes. Notre ambition est de continuer à développer des infrastructures et des services intégrés pour offrir à nos clients une chaîne logistique complète et compétitive.



Le choix de l’emplacement semble stratégique. Quels atouts spécifiques justifient ce choix ?

Le choix de cette zone est également crucial. Il repose sur sa localisation stratégique. Nous sommes à proximité immédiate de la route nationale numéro 9, à seulement six minutes de l’autoroute, 25 minutes du port et 15 minutes de l’aéroport. Cet emplacement optimise les flux logistiques, qu’ils proviennent du port ou des axes sud et nord du Maroc.

Cette inauguration marque-t-elle une étape clé vers votre ambition de devenir un fournisseur de services intégrés ? Et envisagez-vous un passage à la logistique de 5PL prochainement ?

Nous sommes aujourd’hui un prestataire intégré de 3PL, ce qui répond aux besoins actuels de nos clients. Toutefois, certains clients sont déjà en transition vers le 4PL, nous demandent de gérer leur logistique depuis l’importation des produits, en passant par le transport, le stockage, et jusqu’à la distribution finale. Nous nous préparons également à l’arrivée du 5PL, grâce à notre transformation digitale. Celle-ci nous permet d’interconnecter toutes nos solutions métiers via un portail unique, offrant à nos clients une gestion fluide de leurs opérations logistiques avec les meilleurs standards et services.

En quoi cette nouvelle plateforme renforce-t-elle votre avantage concurrentiel ?

Si l’on prend par exemple la plateforme que nous venons d’inaugurer, elle se distingue par sa hauteur exceptionnelle de 17,5 mètres, permettant un stockage sur sept niveaux. Cette configuration optimise le nombre de positions palettes par mètre carré, ce qui nous aide à réduire les coûts.

Cette optimisation en amont nous permet de proposer des solutions compétitives à nos clients. Nous recherchons constamment des solutions innovantes pour diminuer les coûts et encourager nos partenaires, notamment les multinationales, à externaliser leur logistique. Pour y parvenir, il est essentiel de disposer de plateformes comme celle-ci, conçues pour optimiser les coûts dès leur mise en service.

Faiza Rhoul / Les Inspirations ÉCO