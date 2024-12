Wafa IMA Assistance élue Service Client de l’Année Maroc 2025 pour la seconde fois (VIDEO)

Lors de la 8ᵉ édition de « Élu Service Client de l’Année Maroc » tenue le 12 décembre à Casablanca, Wafa IMA Assistance a décroché pour la deuxième année consécutive le prestigieux titre de Service Client de l’Année.

Cette distinction met en lumière un service d’assistance exceptionnel, basé sur l’écoute, l’empathie et une réactivité sans faille, éléments cruciaux dans les situations délicates qui caractérisent son métier.

Ce titre s’inscrit dans la vision stratégique de Wafa IMA Assistance, qui aspire à devenir le leader de l’assistance au Maroc et en Afrique. L’entreprise mise sur l’excellence opérationnelle et l’innovation pour anticiper les besoins de ses clients et proposer des solutions sur mesure.

Cette reconnaissance reflète également l’engagement de Wafa IMA Assistance à bâtir des relations de confiance durables avec ses partenaires et clients, consolidant ainsi son statut d’acteur de référence.