L’Exposition de l’Innovation à l’Université Al Akhawayn : un carrefour entre ingéniosité étudiante et coopération industrielle

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a organisé, samedi, l’« Exposition de l’Innovation de l’École de Sciences et d’Ingénierie » (SSE Innovation Exhibition), un événement très attendu où les étudiants de dernière année de l’École de Sciences et d’Ingénierie ont présenté leurs projets de fin d’études innovants. Plus de 25 entreprises, dont des leaders du secteur comme Deloitte, KPMG, Leyton, Inwi, Azur, CIH Bank et AFD Tech, ont participé à l’événement en tant que jurés.

L’exposition a servi de vitrine à plus de 70 étudiants présentant leurs recherches novatrices dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation robotisée des processus (RPA), la cybersécurité et la bioénergie. Les projets allaient des applications de suivi de santé basées sur l’IA aux outils de sélection de CV utilisant le traitement du langage naturel (NLP).

Certains étudiants ont même développé des prototypes physiques tels que des robots et des drones, illustrant l’expertise technologique pratique encouragée à AUI. Les participants ont également eu l’occasion d’interagir directement avec les représentants des entreprises, de recevoir leurs conseils avisés et d’élargir leur réseau professionnel.

S’adressant aux experts de l’industrie présents, le Président d’AUI, Amine Bensaid, a souligné l’engagement de l’université à établir des passerelles entre le monde académique et le monde professionnel grâce à l’apprentissage expérientiel. « Nous avons décidé de renforcer notre modèle d’arts libéraux en y ajoutant une dimension axée sur l’industrie, soutenue par notre Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat. Ce que vous voyez aujourd’hui en est une illustration concrète », a-t-il déclaré. « Vous nous indiquez les compétences dont vous avez besoin, et nous nous assurons que nos étudiants soient préparés, avec des bases solides et une expertise adaptée aux exigences du marché », a-t-il ajouté.

Le doyen de l’École de Sciences et d’Ingénierie, Dr Salah Al-Majeed, a quant à lui qualifié cet événement organisé chaque semestre de « festival d’apprentissage », en insistant sur son double rôle d’évaluation académique et de développement professionnel. « Cet événement est un espace ouvert où étudiants, professeurs et professionnels de l’industrie échangent des savoirs et créent de nouvelles opportunités », a-t-il souligné, notant que cette édition a attiré davantage d’entreprises, témoignant de l’intérêt croissant du secteur.

Amine El Khiati, Data Scientist chez AFD Tech et membre du jury, a salué l’approche innovante des étudiants : « Nous avons vu des projets variés, allant des solutions basées sur l’IA à la robotique. Leurs encadrants ont manifestement joué un rôle clé en les aidant à maîtriser des technologies complexes. »

En parallèle, des entretiens d’embauche ont eu lieu avec des entreprises participantes telles que Deloitte et AFD Tech, renforçant l’orientation professionnelle de l’événement. Les étudiants ont ainsi pu présenter leurs projets tout en partageant leurs ambitions professionnelles avec les recruteurs.

À l’issue de la journée, l’Exposition de l’Innovation d’AUI a non seulement célébré les avancées technologiques, mais a également consolidé son écosystème de collaboration entre le monde académique et le secteur industriel.