Cap Hospitality : de nouvelles ambitions après le tourisme ? (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé le 7 novembre une table ronde sous le thème de «Cap Hospitality, une opportunité pour moderniser le secteur touristique». Y ont participé Hind Driouech, directrice exécutive en charge du Marché de l’Entreprise d’Attijariwafa bank, Imad Barrakad, directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), et Salma Bellamine, directrice exécutive du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de la publication du journal Les Inspirations ÉCO.

«L’émulation est générale», souligne Meriem Allam, qui se demande si la SMIT a reçu des demandes indues, de candidats qui ne sont pas des hôteliers. «Nous avons mis en place, avec le gouvernement, un arsenal de mesures», répond le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique.

«Cap Hospitality n’est qu’une de ces mesures. Il y aussi, par exemple, le programme Go Siyaha, de l’agence Maroc PME (en soutien des entreprises touristiques souhaitant proposer des produits d’animations novateurs et pour les accompagner dans leur transition vers des pratiques plus durables et innovantes), des mesures du ministère de l’Agriculture, etc».

Il suffit donc de bien orienter les demandeurs. Lorsque l’on parle de tourisme, tout le monde est touché, se sent impliqué. En conséquence, «le pays fournit autour de 25 millions de nuitées et dispose de 35 millions “d’experts”». C’est pourquoi il faut hiérarchiser les priorités et se répartir les tâches. Imad Barrakad continue : « Aujourd’hui, l’appareil de production du tourisme est à 85% porté par les hôteliers. J’espère que d’autres secteurs prendront le relai en cas de besoin ».