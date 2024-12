EAT MEAT lance Hlal, sa nouvelle marque de charcuterie premium

La société EAT MEAT, filiale de du groupe AMA HOLDING, acteur majeur dans le secteur de la distribution de viande, annonce le lancement de Hlal, sa nouvelle marque de charcuterie premium. Conçue pour répondre aux attentes des professionnels et des consommateurs exigeants, HLAL se distingue par une quête d’excellence incarnée dans chaque détail : une sélection rigoureuse des matières premières, des procédés de fabrication innovants et respectueux des normes les plus strictes, ainsi qu’une traçabilité totale garantissant une transparence absolue.

« La marque Hlal allie expertise et innovation pour proposer une charcuterie haut de gamme. Chaque produit est élaboré dans le respect d’une chaîne de production rigoureusement contrôlée, garantissant une qualité constante. De la sélection des matières premières à la transformation, rien n’est laissé au hasard afin d’offrir des produits à la fois savoureux, raffinés et sains », confirme Abdelfattah AMMAR, PDG du groupe AMA HOLDING.

Et d’ajouter : « La traçabilité est un pilier fondamental de HLAL. Chaque étape de fabrication est surveillée avec précision, assurant une transparence totale pour les consommateurs. Cette démarche permet à HLAL de garantir l’origine contrôlée de ses produits, renforçant ainsi la confiance des clients et répondant aux attentes croissantes en matière de responsabilité alimentaire ».

La certification halal est intégrée au cœur de l’identité de HLAL. Elle reflète un engagement profond envers les normes islamiques, garantissant des produits conformes aux attentes des consommateurs locaux et internationaux. Ce positionnement permet à HLAL de toucher une clientèle diversifiée, sensible à la fois à la qualité et au respect des traditions.

Ainsi, la marque HLAL mise également sur l’innovation pour se démarquer, en intégrant des techniques modernes de production et propose des recettes originales, inspirées des tendances culinaires actuelles. Cet équilibre entre tradition et modernité permet à HLAL d’offrir des produits uniques, répondant aux besoins des professionnels des secteurs haut de gamme, tels que les hôtels, les traiteurs et les épiceries fines.

Avec HLAL, AMA HOLDING réaffirme sa volonté de proposer des produits de qualité supérieure, tout en respectant les valeurs éthiques et durables. Cette nouvelle marque ambitionne de devenir une référence sur le marché de la charcuterie premium halal, en offrant des produits qui allient excellence, innovation et authenticité, pour le plus grand plaisir des amateurs de saveurs raffinées.

S.L.