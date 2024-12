Afaf Tadlaoui & Salim Fada : “Quand la technologie transforme la dentisterie moderne”

Afaf Tadlaoui & Salim Fada

Fondateurs de la Clinique Dentaire Internationale d’Agadir

La Clinique Dentaire Internationale d’Agadir s’est imposée comme un modèle de dentisterie moderne au Maroc grâce à une stratégie audacieuse basée sur l’innovation technologique et la diversification de ses services. Ses fondateurs reviennent sur les moments décisifs qui ont marqué l’évolution de la clinique, l’accueil des patients face aux innovations comme l’imagerie 3D et la réalité virtuelle, ainsi que leurs projets futurs pour renforcer leur positionnement dans le secteur dentaire et esthétique.

La Clinique Dentaire Internationale d’Agadir est devenue une référence en dentisterie moderne au Maroc. Pouvez-vous nous parler de l’évolution de la clinique et des moments clés de cette progression ?

Salim Fada : La création de la Clinique Dentaire Internationale d’Agadir repose sur l’idée de proposer à nos patients des soins de qualité dans un cadre alliant confort et technologies de pointe. Un des moments décisifs pour nous a été l’acquisition d’un système d’imagerie 3D, qui a véritablement transformé notre approche des soins dentaires.

L’exploration en réalité virtuelle que nous avons intégrée a également marqué une avancée notable, rendant les diagnostics plus précis et améliorant l’expérience du patient. Ensuite, l’acquisition de l’équipement CATCAM nous a permis de lancer le service «One Day Dentist», où les patients reçoivent leur prothèse le jour même. C’est une prouesse technologique dont nous sommes très fiers.

Cette digitalisation des soins est impressionnante. Quelle a été la réaction des patients face à ces innovations technologiques ?

Afaf Tadlaoui : Nos patients ont accueilli ces innovations avec beaucoup d’enthousiasme. Le confort et la rapidité des traitements sont des éléments essentiels dans notre stratégie. Grâce à ces technologies, nous avons non seulement amélioré la qualité des soins, mais également réduit considérablement les temps d’attente, ce qui est un point très apprécié.

De plus, nous avons remarqué une augmentation de la confiance de nos patients envers les traitements proposés, car ils peuvent mieux visualiser et comprendre les interventions grâce à l’imagerie 3D et la réalité virtuelle.

Vous avez également mis en place un espace dédié à la médecine esthétique. Qu’est-ce qui a motivé cette décision ?

Salim Fada : Nous avons constaté une demande croissante de nos patients pour des soins de médecine esthétique. Nous avons donc décidé d’élargir notre offre pour répondre à ces attentes. Notre espace dédié à la médecine esthétique est équipé des dernières technologies et propose des soins variés allant des traitements anti-âges aux soins de la peau. Cette diversification reflète notre volonté de rester à l’avant-garde, non seulement en matière de soins dentaires, mais également dans le domaine de l’esthétique.

Avec toutes ces innovations, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés ?

Afaf Tadlaoui : Le plus grand défi a été de suivre l’évolution rapide des technologies. Le domaine de la dentisterie est en constante mutation, et il est crucial de rester à jour pour continuer à offrir les meilleurs soins possibles. Cela a nécessité des investissements importants, non seulement dans les équipements, mais aussi dans la formation continue de nos équipes. Nous avons dû nous assurer que tout le personnel était formé pour maîtriser ces nouvelles technologies. C’est un engagement de long terme qui nécessite des efforts constants.

Quel rôle les partenaires financiers ont-ils joué dans le développement de votre clinique ?

Salim Fada : Attijariwafa bank a été un partenaire financier essentiel dans le développement de notre clinique. Son soutien ne s’est pas limité à un simple apport de fonds, mais s’est traduit par un véritable accompagnement stratégique.

Grâce à leur expertise, nous avons pu bénéficier de conseils adaptés qui ont orienté nos décisions et optimisé notre gestion. Sa compréhension de nos besoins spécifiques a permis d’établir une relation de confiance, facilitant ainsi l’atteinte de nos objectifs. En somme, son rôle a été déterminant non seulement pour le financement, mais aussi pour la mise en œuvre de notre projet et le développement de notre clinique

Quels sont les projets futurs pour la Clinique Dentaire Internationale d’Agadir ?

Afaf Tadlaoui : Nous avons de grandes ambitions pour l’avenir. Nous continuons d’investir dans les technologies d’avenir, notamment dans l’intelligence artificielle, pour améliorer davantage nos services. Nous visons également à renforcer notre positionnement en tant que leader de la dentisterie moderne au Maroc, tout en élargissant notre offre de soins esthétiques. Le patient restera toujours au cœur de notre stratégie, et nous continuerons à respecter les standards internationaux les plus exigeants.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO