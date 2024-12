Dar Al Amane. Abderrazzak HASSOUNI : “La satisfaction client est le pilier de notre succès durable”

Abderrazzak HASSOUNI

Directeur de Dar Al Amane

Dar Al Amane célèbre une nouvelle étape dans son parcours d’excellence avec une quatrième consécration en tant que Service Client de l ‘Année. Ce titre incarne une reconnaissance méritée des efforts collectifs déployés pour dépasser les attentes des clients.

C’est votre 4e consécration, en quoi ce titre est-il une source de fierté pour votre entreprise ?

Les grandes performances sont celles qui s’inscrivent dans la durée, et c’est pourquoi cette 4e consécration revêt une importance particulière pour nous. Elle représente bien plus qu’un trophée : elle est la preuve concrète de l’engagement quotidien de l’ensemble de nos équipes, qu’il s’agisse du réseau en agence ou des collaborateurs au siège. Leur dévouement à fournir une qualité de service irréprochable reflète notre vision commune d’excellence.

Ce titre atteste que la satisfaction client est profondément ancrée dans l’ADN de Dar Al Amane constituant un pilier fondamental de notre culture d’entreprise. Nous ne visons pas uniquement à répondre aux attentes de nos clients, mais à les dépasser de manière constante et durable. Un grand merci à nos clients pour leur fidélité et leur confiance précieuse, qui sont notre plus grande source de motivation.

Comment pensez-vous que ce titre renforce la confiance de vos clients envers votre entreprise ?

Ce titre est avant tout le fruit des efforts constants que nous déployons pour améliorer les parcours de nos clients. Il illustre notre capacité à leur offrir une expérience fluide, chaleureuse et parfaitement adaptée à leurs attentes.

Chaque étape de leur interaction avec Dar Al Amane a été pensée pour leur simplifier la vie, qu’il s’agisse de nos services en agence ou de nos solutions digitales. Cette distinction renforce non seulement la notoriété de Dar Al Amane, mais aussi notre capacité à fidéliser nos clients. Elle constitue un argument fort pour poursuivre le développement de notre fonds de commerce et attirer de nouveaux clients, tout en consolidant notre réputation d’excellence.

Est-ce un objectif que vous avez intégré à vos plans à long terme ?

Absolument. La satisfaction de nos clients est au cœur de nos priorités, et ce, sur tous les fronts : qu’il s’agisse de l’évolution de nos offres, de l’optimisation de nos canaux de distribution en agence ou à travers des solutions digitales, ou encore de la simplification de nos processus internes. Nous investissons continuellement dans la formation de nos équipes pour leur permettre d’incarner nos valeurs au quotidien. Nous les sensibilisons également à l’importance stratégique de la satisfaction client, que nous résumons à travers notre empreinte: «Toujours très fiers de bien servir nos clients». Notre ambition est claire : Dar Al Amane aspire à demeurer l’acteur de référence sur le marché participatif en matière de satisfaction client.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO